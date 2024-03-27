В ТЦК рассказали о трудностях, возникающих в процессе призыва

Представители ТЦК общаются с мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

У ТЦК на Прикарпатье возникают трудности возникающие в процессе мобилизации. Поэтому сотрудникам ТЦК и СП приходится выходить на улицы, чтобы оповещать людей об их гражданском долге.

Об этом заявил заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Боднар "Западный курьер".

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Проблемы в процессе мобилизации

В Территориальном Центре Комплектования и Социальной Поддержки (ТЦК) Ивано-Франковской области рассказали о сложностях, возникающих в процессе мобилизации. Заместитель начальника центра Роман Боднар выразил свои наблюдения по работе учреждения и отметил негативное влияние дезинформации.

"Выполнение мобилизационного плана - информация с ограниченным доступом. Поэтому этот момент комментировать не буду. Но скажу коротко — задача реализуется не в полном объеме. Затруднения есть, и главная из них — искаженное восприятие нашей работы обществом", — подчеркнул он.

По его словам, российские спецслужбы активно вмешиваются в этот процесс, направляя мощную информационную кампанию по дискредитации учреждений ТЦК.

"Общество подстрекают информационными вбросами, другими методами", — добавил Боднар.

По его словам, в предыдущие годы основная масса военнообязанных, готовых защищать государство, добровольно отправилась на фронт. Однако изменение подходов к мобилизации привело к осложнениям.

"Следовательно, после 2022 года мы перестали работать с категорией желающих проходить военную службу, и перешли к тем гражданам, которые стремятся всячески уклониться от исполнения своей государственной обязанности", — пояснил он.

Боднарь также отметил, что процесс мобилизации значительно усложнился после децентрализации и изменения государственного устройства.

"Органы местного самоуправления, которые должны осуществлять оповещения военнообязанных, не выполняют эту задачу, а подчас и откровенно ее саботируют", — отметил он.

С целью пополнения находящихся на передовой частей ТЦК вынуждены выходить на улицы и осуществлять мероприятия оповещения своими силами.

Напомним, что в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 мая 2024 года. Военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов.

Также мы писали о том, что в Хмельницкой области задержала работница ТЦК и ее сообщник за коррупцию. Они предлагали за 10 тысяч долларов США помочь избежать мобилизации.