Мобілізація в Україні з 1 квітня — кого заберуть до ЗСУ першочергово

Хто буде мобілізований до лав ЗСУ першочергово у квітні 2024 — перелік категорій
В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 травня 2024 року. Тож, військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки та можуть бути призвані до лав ЗСУ для захисту країни від російських окупантів.
Чи варто очікувати змін в мобілізаційних процесах з 1 квітня та кого мобілізуватимуть першочергово, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.
Які повістки вручатимуть у квітні 2024 року
Військовозобов'язані особи можуть отримати лише три типи повісток:
- для уточнення військово-облікових даних — можуть вручити будь-де, за нею необхідно прийти до ТЦК та оновити свої дані;
- на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — її можуть вручити військовозобов'язаному після оновлення військово-облікових даних;
- мобілізаційне розпорядження або бойова повістка — вручається тим, хто пройшов медкомісію, за цим документом необхідно з'явитися у визначений призовний пункт впродовж 24 годин.
Кого можуть мобілізувати у квітні 2024 року
Як і раніше, насамперед повістки у квітні 2024 року отримуватимуть військовозобов'язані особи, які мають бойовий досвід, навички володіння зброєю.
Також першочергово до лав ЗСУ беруть громадян з певними спеціальностями, до прикладу, водії, зв'язківці, оператори БпЛА, фахівці зі снайпінгу, IT-фахівці тощо.
Призвати на військову службу у квітні можуть:
- придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 60 років з наявністю бойового досвіду;
- придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;
- чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;
- знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;
- осіб, виключених з переліку військовозобов'язаних і вилучених з військового обліку, якщо ВЛК визначить придатними та вони не мають проблем із законом.
Граничний вік для мобілізації залишився незмінним — 60 років.
За власним бажанням вступити до лав ЗСУ можуть:
- призовники від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову службу — вони можуть підписати контракт із ЗСУ;
- жінки, які придатні за станом здоров'я;
- особи з інвалідністю та ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами — з проходженням служби за місцем проживання.
Крім цього, добровільно поповнити лави ЗСУ можуть громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну.
Які зміни щодо мобілізації громадян України можливі
Як відомо, наразі в Україні готують до другого читання законопроєкт №10449. До документа було внесено тисячі правок, які детально вивчили та ухвалили щодо них рішення.
Вже відомо, що у разі прийняття закону буде зменшено призовний вік з 27 до 25 років. А отже, офіційно мобілізувати зможуть чоловіків з 25 років.
Крім того, уряд пропонує замість строкової служби впровадження базової загальновійськової підготовки для громадян України віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах, яка буде тривати до п'яти місяців — у мирний час, під час воєнного стану — до трьох місяців.
Законопроєкт також містить вимогу: під час загальної мобілізації громадяни України у віці від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його за вимогою:
- представника ТЦК;
- поліцейського;
- представника ДПСУ у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
Крім цього, нардепи розглядають деякі зміни щодо надання відстрочки та бронювання.
Як вказано у тексті законопроєкту № 10449, Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування. Важливо зауважити, що публікація закону відбувається після підписання президентом України.
Тож, навіть якщо народні депутати ухвалять законопроєкт в цілому вже у квітні, зміни почнуть діяти не раніше травня 2024 року.
Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних українців повинен буде з'явитися в ТЦК та СП без повістки вже з 1 квітня.
Нагадаємо, ми повідомляли, хто з чоловіків зможе виїхати з України у квітні 2024 року.
Також ми інформували, скільки військових в Україні досі не були на фронті.
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