Мобілізація в Україні з 1 квітня — кого заберуть до ЗСУ першочергово

128 гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 травня 2024 року. Тож, військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки та можуть бути призвані до лав ЗСУ для захисту країни від російських окупантів.

Чи варто очікувати змін в мобілізаційних процесах з 1 квітня та кого мобілізуватимуть першочергово, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

Читайте також:

Які повістки вручатимуть у квітні 2024 року

Військовозобов'язані особи можуть отримати лише три типи повісток:

для уточнення військово-облікових даних — можуть вручити будь-де, за нею необхідно прийти до ТЦК та оновити свої дані;

— можуть вручити будь-де, за нею необхідно прийти до ТЦК та оновити свої дані; на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — її можуть вручити військовозобов'язаному після оновлення військово-облікових даних;

— її можуть вручити військовозобов'язаному після оновлення військово-облікових даних; мобілізаційне розпорядження або бойова повістка — вручається тим, хто пройшов медкомісію, за цим документом необхідно з'явитися у визначений призовний пункт впродовж 24 годин.

Вручення повістки військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Кого можуть мобілізувати у квітні 2024 року

Як і раніше, насамперед повістки у квітні 2024 року отримуватимуть військовозобов'язані особи, які мають бойовий досвід, навички володіння зброєю.

Також першочергово до лав ЗСУ беруть громадян з певними спеціальностями, до прикладу, водії, зв'язківці, оператори БпЛА, фахівці зі снайпінгу, IT-фахівці тощо.

Призвати на військову службу у квітні можуть:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 60 років з наявністю бойового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;

чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

осіб, виключених з переліку військовозобов'язаних і вилучених з військового обліку, якщо ВЛК визначить придатними та вони не мають проблем із законом.

Граничний вік для мобілізації залишився незмінним — 60 років.

За власним бажанням вступити до лав ЗСУ можуть:

призовники від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову службу — вони можуть підписати контракт із ЗСУ;

жінки, які придатні за станом здоров'я;

особи з інвалідністю та ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами — з проходженням служби за місцем проживання.

Крім цього, добровільно поповнити лави ЗСУ можуть громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну.

Чоловіки у Луцьку склали присягу. Фото: volynonline.com

Які зміни щодо мобілізації громадян України можливі

Як відомо, наразі в Україні готують до другого читання законопроєкт №10449. До документа було внесено тисячі правок, які детально вивчили та ухвалили щодо них рішення.

Вже відомо, що у разі прийняття закону буде зменшено призовний вік з 27 до 25 років. А отже, офіційно мобілізувати зможуть чоловіків з 25 років.

Крім того, уряд пропонує замість строкової служби впровадження базової загальновійськової підготовки для громадян України віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах, яка буде тривати до п'яти місяців — у мирний час, під час воєнного стану — до трьох місяців.

Законопроєкт також містить вимогу: під час загальної мобілізації громадяни України у віці від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його за вимогою:

представника ТЦК;

поліцейського;

представника ДПСУ у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Крім цього, нардепи розглядають деякі зміни щодо надання відстрочки та бронювання.

Як вказано у тексті законопроєкту № 10449, Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування. Важливо зауважити, що публікація закону відбувається після підписання президентом України.

Тож, навіть якщо народні депутати ухвалять законопроєкт в цілому вже у квітні, зміни почнуть діяти не раніше травня 2024 року.

Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних українців повинен буде з'явитися в ТЦК та СП без повістки вже з 1 квітня.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з чоловіків зможе виїхати з України у квітні 2024 року.

Також ми інформували, скільки військових в Україні досі не були на фронті.