В ТЦК розповіли про труднощі, які виникають в процесі призову

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

У ТЦК на Прикарпатті виникають труднощі в процесі мобілізації. Тому співробітникам ТЦК та СП доводиться виходити на вулиці, щоб оповіщувати людей про їхній громадянський обов'язок.

Про це заявив заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Роман Боднар виданню "Західний курʼєр".

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Проблеми в процесі мобілізації

В Територіальному Центрі Комплектування і Соціальної Підтримки (ТЦК) Івано-Франківської області розповіли про складнощі, що виникають у процесі мобілізації. Заступник начальника центру Роман Боднар висловив свої спостереження щодо роботи установи та наголосив на негативному впливі дезінформації.

"Виконання мобілізаційного плану — інформація з обмеженим доступом. Тому цей момент коментувати не буду. Але скажу коротко — завдання реалізується не в повному обсязі. Труднощі є, і головна з них — викривлене сприйняття нашої роботи суспільством", — підкреслив він.

За його словами, російські спецслужби активно втручаються у цей процес, спрямовуючи потужну інформаційну кампанію на дискредитацію установ ТЦК.

"Суспільство підбурюють інформаційними вкидами, іншими методами", — додав Боднар.

За його словами, у попередні роки основна маса військовозобов'язаних, готових захищати державу, добровільно вирушили на фронт. Проте зміна підходів до мобілізації призвела до ускладнень.

"Відтак, після 2022 року ми перестали працювати з категорією бажаючих проходити військову службу, і перейшли до тих громадян, які прагнуть всіляко ухилитися від виконання свого державного обов'язку", — пояснив він.

Боднар також відзначив, що процес мобілізації значно ускладнився після децентралізації та зміни державного устрою.

"Органи місцевого самоврядування, які повинні здійснювати оповіщення військовозобов'язаних, не виконують це завдання, а часом і відверто його саботують", — зазначив він.

З метою поповнення частин, які перебувають на передовій, ТЦК вимушені виходити на вулиці та здійснювати заходи оповіщення своїми силами.

Нагадаємо, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 травня 2024 року. Тож, військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки та можуть бути призвані до лав ЗСУ для захисту країни від російських окупантів.

Також ми писали про те, що у Хмельницькій області затримали працівницю ТЦК та її спільника за корупцію. Вони пропонували за 10 тисяч доларів США допомогти уникнути мобілізації.