Истомин рассказал, какой была мобилизация в 2022 году

ТЦК на Полтавщине к моменту полномасштабной войны уже имели опыт комплектования боевых подразделений, так как в 2014-2015 годах уже проводилась частичная мобилизация. Поэтому этой причине выполнение обязанностей началось сразу же утром 24 февраля.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом представитель Полтавского ОТЦК Роман Истомин рассказал в эфире Украинского радио "Полтава", пишет "Суспільне".

Какой была мобилизация в 2022 году и что изменилось

Истомин отметил, что в феврале 2022 года принять всех желающих не было возможности. Более того, некоторые люди не обращались в ТЦК, ведь могли напрямую прибыть в те воинские части, где раньше служили. Некоторые отправлялись в подразделения, в которых имели знакомых, предварительно согласовывая детали по телефону уже в дороге.

"Одновременно всех оформить не было никакой возможности. Знаю, что не все шли в ТЦК, потому что резервисты могли напрямую призываться в воинские части, где они в свое время проходили военную службу. Некоторые ехали, где были знакомые, согласовывали этот вопрос в телефонном режиме уже в дороге. Прежде всего оформляли в армию тех, кто имел боевой опыт, их в первую очередь принимали, документально оформляли и отправляли в подразделения", — пояснил представитель ОТЦК.

В Полтавский ТЦК добавили, что направляли войска в 30-ю механизированную, 1-ю танковую и 72-ю механизированную бригады. Уже на третьи сутки после начала полномасштабного вторжения началось формирование 13-го стрелкового батальона.

В частности, в 2022-2023 годах на базе центра было создано еще шесть аналогичных батальонов. Как вспоминает Роман Истомин, на старте вторжения количество добровольцев было чрезвычайно большим.

"Задачи оформить всех без исключения не было, нужны были люди с боевым опытом, потому что времени на обучение в начале полномасштабки не было, люди шли сразу в боевые части без всяких учебных центров. Военно-врачебной комиссии как таковой на месте также не было, был короткий опрос: "Здравствуйте, ваше состояние здоровья". Если человек имел какие-то болезни и он их скрывал, потому что он хотел воевать, жалобы не озвучивали, говорили: "Да, все хорошо"", — указал представитель РТЦК.

Также Истомин рассказал, что вручение повесток происходило уже весной 2022 года. Тогда этот процесс отличался и это "та мобилизация", которая была "очень культурной и правильной". Сейчас же ТЦК помогает тем, кто не хочет защищать страну.

"Человек получал повестку, он понимал, что нужен своему государству, собирал вещи и приходил в ТЦК. Раньше жалобы шли к нам, что мы не оформляем в армию. Люди без военного опыта 18-27 лет жаловались, что их не берут. Мужчины старше 60 лет, не какие-то там хилые деды, он может выполнять задачи в армии, пусть не в окопе, но он так считает. Но мобилизация до 60 лет. То есть в 22-м году люди стремились защищать страну и ТЦК им в этом помогали. А сейчас люди не хотят защищать свою страну, но ТЦК все равно им помогает это делать"", — резюмировал он.

Напомним, недавно Истомин ответил на критику уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, заявив, что некорректно сравнивать мобилизацию в 2022 году и сейчас.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно ТЦК. Он признал наличие проблемы с мобилизацией, но отметил, что по этому поводу есть много дезинформации со стороны России.