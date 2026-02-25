Мобілізація в Україні 2022 - Істомін розповів, якою вони була

Роман Істомін. Фото: facebook.com/Roman.Istomin.1

В день початку повномасштабної війни РФ проти України, ТЦК на Полтавщині вже мали досвід комплектування бойових підрозділів, оскільки у 2014-2015 роках вже проводилася часткова мобілізація. Тож 24 лютого у ТЦК почали виконувати свої обов'язки одразу ж.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це речник Полтавського ОТЦК Роман Істомін розповів в ефірі Українського радіо "Полтава", пише "Суспільне".

Якою була мобілізація у 2022 і що змінилося

Істомін зазначив, що лютому 2022 року прийняти всіх охочих не було можливості. Ба більше, деякі люди не зверталися до ТЦК, адже могли напряму прибути до тих військових частин, де раніше служииа. Дехто вирушав до підрозділів, у яких мав знайомих, попередньо погоджуючи деталі телефоном уже в дорозі.

"Одночасно всіх оформити не було жодної спроможності. Знаю, що не всі йшли до ТЦК, бо резервісти могли напряму призиватися до військових частин, де вони свого часу проходили військову службу. Дехто їхав, де були знайомі, узгоджували це питання в телефонному режимі вже в дорозі. Насамперед оформлювали до війська тих, хто мав бойовий досвід, їх в першу чергу приймали, документально оформляли і відправляли в підрозділи", — пояснив речник ОТЦК.

У Полтавський ТЦК додали, що направляли війська до 30-ї механізованої, 1-ї танкової та 72-ї механізованої бригад. Вже на третю добу після початку повномасштабного вторгнення почалося формування 13-го стрілецького батальйону.

Зокрема, у 2022–2023 на на базі центру було створено ще шість аналогічних батальйонів. Як згадує Роман Істомін, на старті вторгнення кількість добровольців була надзвичайно великою.

"Задачі оформити всіх без винятку не було, потрібні були люди з бойовим досвідом, тому що часу на навчання на початку повномасштабки не було, люди йшли відразу до бойових частин без усіляких навчальних центрів. Військово-лікарської комісії як такої на місці також не було, було коротке опитування: "Доброго дня, ваш стан здоров’". Якщо людина мала якісь хвороби і вона їх приховувала, бо вона хотіла воювати, скарги не озвучували, казали: "Так, усе добре"", — указав речник РТЦК.

Також Істомін розповів, що вручення повісток відбувалося вже весні 2022 року. Тоді цей процесс відрізнявся і це "та мобілізація", яка була "дуже культурною і правильною". Наразі ж ТЦК допомагає тим, хто не хочу захищати країну.

"Чоловік отримував повістку, він розумів, що потрібен своїй державі, збирав речі і приходив до ТЦК. Раніше скарги йшли до нас, що ми не оформлюємо у військо. Люди без військового досвіду 18-27 років скаржилися, що їх не беруть. Чоловіки понад 60 років, не якісь там кволі діди, він може виконувати завдання в армії, нехай не в окопі, але він так вважає. Але мобілізація до 60 років. Тобто у 22-му році люди прагнули захищати країну і ТЦК їм у цьому допомагали. А зараз люди не хочуть захищати свою країну, але ТЦК все одно їм допомагає це робити"", — резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно Істомін відповів на критику уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, заявивши, що некоректно порівнювати мобілізацію у 2022 році і зараз.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловився щодо ТЦК. Він визнав наявність проблеми з мобілізацією, але зазначив, що з цього приводу є багато дезінформації зі сторони Росії.