Реформа мобилизации в Украине — Минобороны анонсировало изменения

Федоров анонсировал комплексную реформу мобилизации — детали
Министерство обороны Украины работает над комплексной реформой мобилизации, которая поможет решить накопившиеся проблемы. Кроме того, уже сейчас работает автоматический процесс получения отсрочек.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Facebook в понедельник, 23 февраля, передает Новини.LIVE.
Реформа мобилизации в Украине
"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", — отметил Федоров.
Автоматический процесс получения отсрочек
Глава Минобороны сообщил, что 90% отсрочек продлили автоматически через "Резерв+". Людям не нужно было писать заявления, предоставлять справки и идти в территориальные центры комплектования.
По словам Федорова, еще недавно процесс длился несколько недель и забирал много ресурса. Сейчас система самостоятельно проверяет данные через госреестры и автоматически продлевает отсрочку.
Мобилизация в Украине — что стоит знать
С 1 марта в Украине усиливается контроль за соблюдением правил воинского учета. Граждане обязаны своевременно обновлять свои данные и сообщать ТЦК об изменении адреса проживания, семейного статуса, уровня образования или места трудоустройства.
Украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации в цифровом или очном формате. Речь идет о приложении "Резерв+" или походе в ЦПАУ.
А адвокат Максим Колошкин рассказал, как обжаловать решение военно-врачебной комиссии. В частности, необходимо подать заявление в высшую или Центральную ВВК.
Читайте Новини.LIVE!