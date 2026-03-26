В Украине мобилизация в поликлинике во время ВВК невозможна

Мобилизация военнообязанного гражданина возможна только в помещении территориального центра комплектования. Мобилизовать во время военно-врачебной комиссии в поликлинике работники ТЦК не имеют права. Тем более, по результатам ВВК гражданин может и получить заключение о непригодности к военной службе.

ВВК и мобилизация в поликлинике

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета в Украине. В условиях военного положения, во время полномасштабной войны именно благодаря ВВК решается вопрос мобилизации военнообязанного населения.

Военно-врачебные комиссии традиционно проходят на территории медицинских учреждений. Это, прежде всего, различные поликлиники.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли человека мобилизовать прямо в поликлинике, во время прохождения военно-врачебной комиссии. При этом, добавил гражданин, у этого лица есть проблемы со здоровьем (варикоз в серьезной стадии), которые требуют операции. Юристы заверили, что такое невозможно.

Права работников ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что такого права у работников территориального центра комплектования просто нет. Айвазян отметил: "Мобилизовать могут только в помещении ТЦК".

Юрист отметил, что мобилизация в такой ситуации невозможна еще и потому, что проблемы с состоянием здоровья являются достаточно серьезными. Юрий Айвазян подчеркнул: "Если гражданину нужны две операции, то ВВК, скорее всего, предоставит ему временную непригодность".

Таким образом, мобилизация во время военно-врачебной комиссии в помещении поликлиники невозможна. А по результатам ВВК гражданин может получить временную или постоянную непригодность к военной службе.

В Украине с начала полномасштабного вторжения действует режим всеобщей мобилизации. Воинская обязанность распространяется на мужчин от 18 до 60 лет, а также на женщин с определенными специальностями. При этом отдельные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации.

Граждане, которые были мобилизованы и проходят курс подготовки в учебном центре, имеют право на военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, где в таком случае проходят ВВК.