В Україні мобілізація у поліклініці під час ВЛК неможлива

Процес військово-лікарської комісії.

Мобілізація військовозобов’язаного громадянина можлива тільки у приміщенні територіального центру комплектування. Мобілізувати під час військово-лікарської комісії у поліклініці працівники ТЦК не мають права. Тим паче, за результатами ВЛК громадянин може і отримати висновок про непридатність до військової служби.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК і мобілізація в поліклініці

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку в Україні. В умовах воєнного стану, під час повномасштабної війни саме завдяки ВЛК вирішується питання мобілізації військовозобов’язаного населення.

Військово-лікарські комісії традиційно відбуваються на території медичних закладів. Це, перш за все, різноманітні поліклініки.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть людину мобілізувати прямо у поліклініці, під час проходження військово-лікарської комісії. При цьому, додав громадянин, у цієї особи є проблеми зі здоров’ям (варикоз у серйозній стадії), які вимагають операції. Юристи запевнили, що таке неможливо.

Права працівників ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що такого права у працівників територіального центру комплектування просто немає. Айвазян наголосив: "Мобілізувати можуть тільки в приміщенні ТЦК".

Юрист наголосив, що мобілізація у такій ситуації неможлива ще і тому, що проблеми зі станом здоров’я є досить серйозними. Юрій Айвазян підкреслив: "Якщо громадянину потрібні дві операції, то ВЛК, скоріше за все, надасть йому тимчасову непридатність".

Таким чином, мобілізація під час військово-лікарської комісії у приміщенні поліклініки неможлива. А за результатами ВЛК громадянин може отримати тимчасову чи постійну непридатність до військової служби.

В Україні з початку повномасштабного вторгнення діє режим загальної мобілізації. Військовий обов'язок поширюється на чоловіків від 18 до 60 років, а також на жінок з певними спеціальностями. При цьому окремі категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації.

Громадяни, які були мобілізовані і проходять курс підготовки у навчальному центрі, мають право на військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, де в такому випадку проходять ВЛК.