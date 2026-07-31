В Украине утвердили правила ведения воинского учета в реестре Оберіг
Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг. Документ определяет, как будут вноситься, обновляться, проверяться и исправляться данные в реестре. Также украинцам напомнили, как бесплатно получить информацию о себе.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.
Кабмин утвердил новые правила ведения реестра Оберіг
Кабинет Министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг. Соответствующее решение правительство приняло на заседании Кабмина.
Документ определяет порядок внесения, обновления, проверки и исправления данных, содержащихся в реестре.
Как вносится информация в реестр Оберіг
Согласно утвержденным правилам, информацию о лице должны внести в реестр в течение пяти рабочих дней после ее поступления.
Данные поступают в систему двумя способами:
- автоматически — посредством обмена с другими государственными информационными системами, реестрами и базами данных;
- вручную — на основании информации, полученной от самого человека, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и воинских частей.
Как обновляются данные в реестре Оберіг
Актуализация сведений осуществляется автоматически — благодаря обмену данными с другими государственными системами, либо вручную уполномоченными сотрудниками.
При этом любая информация, которую человек предоставляет лично, обязательно проходит проверку и сверяется с уже имеющимися данными в реестре.
Как исправить ошибки в реестре Оберіг
Уточнить или исправить недостоверную информацию в реестре Оберіг можно как в автоматическом режиме, так и по обращению лица.
Для этого необходимо подать заявление в орган, ведущий реестр, в котором человек состоит на воинском учете. Если же некорректные сведения были внесены другим органом, обращаться нужно именно к нему.
Если ошибка попала в реестр из другой государственной информационной системы, её исправят после поступления уточнённых данных от соответствующего государственного органа.
Как проверить свои данные в реестре Оберіг
Узнать информацию о себе в реестре Оберіг можно бесплатно одним из трех способов:
- через приложение "Резерв+";
- через Единый государственный веб-портал электронных услуг — при наличии технической возможности;
- подав письменный запрос в районный или городской ТЦК и СП или его отдел, в котором человек состоит на воинском учете.
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