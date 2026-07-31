В Украине утвердили правила ведения воинского учета в реестре Оберіг

Телефон с открытым реестром Оберіг, военный с телефоном. Фото: РБК-Украина, Милитарный. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг. Документ определяет, как будут вноситься, обновляться, проверяться и исправляться данные в реестре. Также украинцам напомнили, как бесплатно получить информацию о себе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Кабмин утвердил новые правила ведения реестра Оберіг

Кабинет Министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг. Соответствующее решение правительство приняло на заседании Кабмина.

Документ определяет порядок внесения, обновления, проверки и исправления данных, содержащихся в реестре.

Как вносится информация в реестр Оберіг

Согласно утвержденным правилам, информацию о лице должны внести в реестр в течение пяти рабочих дней после ее поступления.

Данные поступают в систему двумя способами:

автоматически — посредством обмена с другими государственными информационными системами, реестрами и базами данных;

вручную — на основании информации, полученной от самого человека, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и воинских частей.

Как обновляются данные в реестре Оберіг

Актуализация сведений осуществляется автоматически — благодаря обмену данными с другими государственными системами, либо вручную уполномоченными сотрудниками.

При этом любая информация, которую человек предоставляет лично, обязательно проходит проверку и сверяется с уже имеющимися данными в реестре.

Как исправить ошибки в реестре Оберіг

Уточнить или исправить недостоверную информацию в реестре Оберіг можно как в автоматическом режиме, так и по обращению лица.

Для этого необходимо подать заявление в орган, ведущий реестр, в котором человек состоит на воинском учете. Если же некорректные сведения были внесены другим органом, обращаться нужно именно к нему.

Если ошибка попала в реестр из другой государственной информационной системы, её исправят после поступления уточнённых данных от соответствующего государственного органа.

Как проверить свои данные в реестре Оберіг

Узнать информацию о себе в реестре Оберіг можно бесплатно одним из трех способов:

через приложение "Резерв+";

через Единый государственный веб-портал электронных услуг — при наличии технической возможности;

подав письменный запрос в районный или городской ТЦК и СП или его отдел, в котором человек состоит на воинском учете.

Новини.LIVE сообщали, что недавно экс-глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что реформу мобилизации начали с изменений условий военной службы, а не только механизма призыва. По его словам, она предусматривала создание понятной контрактной системы, возможностей для развития и дополнительной мотивации военнослужащих. В то же время Федоров признал, что в ходе внедрения реформы были допущены ошибки из-за недостаточной коммуникации с обществом.

Новини.LIVE также сообщали, что военнослужащие, самовольно покинувшие часть до 12 июня, могут добровольно вернуться на службу до 20 сентября. Они имеют право самостоятельно выбрать новую бригаду, должность и после возвращения получат полное восстановление денежного обеспечения и выплат. Для этого необходимо подать рапорт через "Армию+", воинскую часть или центр рекрутинга и дождаться его рассмотрения.