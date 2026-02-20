Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В Украине запустили проект "На опыте" для военных и ветеранов

В Украине запустили проект "На опыте" для военных и ветеранов

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 06:00
Проект "На опыте" запустили в Украине - кто из военных и ветеранов может проходить службу
Украинцы на базовой военной службе. Иллюстративное фото: 242 центр подготовки

В Украине заработал проект "На опыте", который предусмотрен для военных и ветеранов, желающих служить на инструкторских должностях. Для участия в проекте необходимо выполнить несколько действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины

Реклама
Читайте также:

Что известно о проекте "На опыте"

В рамках инициативы "На опыте" к службе инструкторами приглашают действующих военнослужащих подразделений Сухопутных войск, а также ветеранов с практическим боевым опытом. Речь идет о подготовке по базовой общевойсковой подготовке и работе инструкторами по различным направлениям - тактической медицине, инженерной подготовке, топографии, а также специалистов по тактической и огневой подготовке.

Проект предусматривает перевод военнослужащих из подразделений Сухопутных войск в такие учебные заведения:

  • Школа общевойсковой подготовки;
  • Школа подготовки инструкторов;
  • Военная школа имени полковника Евгения Коновальца.

В Минобороны добавили, что участники программы получат:

  • обучение: предусматривает дополнительные сертификации, а также совместную работу бок о бок с боевыми инструкторами;
  • профессионализм: служба будет происходить в среде компетентных специалистов и знатоков, которые знают свое дело;
  • влияние: участники непосредственно приобщаются к совершенствованию подготовки украинских военных;
  • гибкость: предусмотрена возможность проживать не только на территории учебного центра, а также иметь время для семьи и восстановления;
  • обеспечение: денежное обеспечение составит до 51 000 гривен. Дополнительно гарантируется вещевое и имущественное обеспечение, в частности средствами индивидуальной защиты, проживанием, питанием и медицинским сопровождением на время службы.
  • отпуска: предоставляется ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, а также дополнительный отпуск для участников боевых действий.

Как подать заявку в проект на "На опыте"

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо выполнить следующие шаги:

  • подать заявку, которую рассмотрят рекрутеры;
  • пройти три этапа собеседования;
  • после отбора - испытательный период: первые две недели в формате командировки, а дальше - назначение на должность и прохождение обучения.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал, что в армии будут работать над усовершенствованием качества подготовки в учебных центрах. По его словам, особое внимание сосредоточат на адаптации новобранцев на полигонах и не только.

Также мы информировали, каким будет денежное обеспечение мобилизованных.

 

ветераны военные мобилизация учасник боевых действий война в Украине военная подготовка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации