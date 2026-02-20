Проект "На опыте" запустили в Украине - кто из военных и ветеранов может проходить службу

В Украине запустили проект "На опыте" для военных и ветеранов
В Украине заработал проект "На опыте", который предусмотрен для военных и ветеранов, желающих служить на инструкторских должностях. Для участия в проекте необходимо выполнить несколько действий.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины
Что известно о проекте "На опыте"
В рамках инициативы "На опыте" к службе инструкторами приглашают действующих военнослужащих подразделений Сухопутных войск, а также ветеранов с практическим боевым опытом. Речь идет о подготовке по базовой общевойсковой подготовке и работе инструкторами по различным направлениям - тактической медицине, инженерной подготовке, топографии, а также специалистов по тактической и огневой подготовке.
Проект предусматривает перевод военнослужащих из подразделений Сухопутных войск в такие учебные заведения:
- Школа общевойсковой подготовки;
- Школа подготовки инструкторов;
- Военная школа имени полковника Евгения Коновальца.
В Минобороны добавили, что участники программы получат:
- обучение: предусматривает дополнительные сертификации, а также совместную работу бок о бок с боевыми инструкторами;
- профессионализм: служба будет происходить в среде компетентных специалистов и знатоков, которые знают свое дело;
- влияние: участники непосредственно приобщаются к совершенствованию подготовки украинских военных;
- гибкость: предусмотрена возможность проживать не только на территории учебного центра, а также иметь время для семьи и восстановления;
- обеспечение: денежное обеспечение составит до 51 000 гривен. Дополнительно гарантируется вещевое и имущественное обеспечение, в частности средствами индивидуальной защиты, проживанием, питанием и медицинским сопровождением на время службы.
- отпуска: предоставляется ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, а также дополнительный отпуск для участников боевых действий.
Как подать заявку в проект на "На опыте"
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо выполнить следующие шаги:
- подать заявку, которую рассмотрят рекрутеры;
- пройти три этапа собеседования;
- после отбора - испытательный период: первые две недели в формате командировки, а дальше - назначение на должность и прохождение обучения.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал, что в армии будут работать над усовершенствованием качества подготовки в учебных центрах. По его словам, особое внимание сосредоточат на адаптации новобранцев на полигонах и не только.
