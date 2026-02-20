Проект "На опыте" запустили в Украине - кто из военных и ветеранов может проходить службу

Украинцы на базовой военной службе. Иллюстративное фото: 242 центр подготовки

В Украине заработал проект "На опыте", который предусмотрен для военных и ветеранов, желающих служить на инструкторских должностях. Для участия в проекте необходимо выполнить несколько действий.

Что известно о проекте "На опыте"

В рамках инициативы "На опыте" к службе инструкторами приглашают действующих военнослужащих подразделений Сухопутных войск, а также ветеранов с практическим боевым опытом. Речь идет о подготовке по базовой общевойсковой подготовке и работе инструкторами по различным направлениям - тактической медицине, инженерной подготовке, топографии, а также специалистов по тактической и огневой подготовке.

Проект предусматривает перевод военнослужащих из подразделений Сухопутных войск в такие учебные заведения:

Школа общевойсковой подготовки;

Школа подготовки инструкторов;

Военная школа имени полковника Евгения Коновальца.

В Минобороны добавили, что участники программы получат:

обучение: предусматривает дополнительные сертификации, а также совместную работу бок о бок с боевыми инструкторами;

профессионализм: служба будет происходить в среде компетентных специалистов и знатоков, которые знают свое дело;

влияние: участники непосредственно приобщаются к совершенствованию подготовки украинских военных;

гибкость: предусмотрена возможность проживать не только на территории учебного центра, а также иметь время для семьи и восстановления;

обеспечение: денежное обеспечение составит до 51 000 гривен. Дополнительно гарантируется вещевое и имущественное обеспечение, в частности средствами индивидуальной защиты, проживанием, питанием и медицинским сопровождением на время службы.

отпуска: предоставляется ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, а также дополнительный отпуск для участников боевых действий.

Как подать заявку в проект на "На опыте"

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо выполнить следующие шаги:

подать заявку, которую рассмотрят рекрутеры;

пройти три этапа собеседования;

после отбора - испытательный период: первые две недели в формате командировки, а дальше - назначение на должность и прохождение обучения.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал, что в армии будут работать над усовершенствованием качества подготовки в учебных центрах. По его словам, особое внимание сосредоточат на адаптации новобранцев на полигонах и не только.

Также мы информировали, каким будет денежное обеспечение мобилизованных.