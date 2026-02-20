Відео
В Україні запустили проєкт "На досвіді" для військових і ветеранів

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 06:00
Проєкт "На досвіді" запустили в Україні - хто з військових та ветеранів може проходити службу
Українці на базовій військовій службі. Ілюстративне фото: 242 центр підготовки

В Україні запрацював проєкт "На досвіді", який передбачений для військових та ветеранів, які бажають служити на інструкторських посадах. Для участі у проєкті необхідно виконати кілька дій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України

Читайте також:

Що відомо про проєкт "На досвіді"

У межах ініціативи "На досвіді" до служби інструкторами запрошують чинних військовослужбовців підрозділів Сухопутних військ, а також ветеранів із практичним бойовим досвідом. Йдеться про підготовку з базової загальновійськової підготовки та роботу інструкторами з різних напрямків — тактичної медицини, інженерної підготовки, топографії, а також фахівців із тактичної й вогневої підготовки.

Проєкт передбачає переведення військовослужбовців із підрозділів Сухопутних військ до таких навчальних закладів:

  • Школа загальновійськової підготовки;
  • Школа підготовки інструкторів;
  • Військова школа імені полковника Євгена Коновальця.

У Міноборони додали, що учасники програми отримають:

  • навчання: передбачає додаткові сертифікації, а також спільну роботу пліч-о-пліч із бойовими інструкторами;
  • професійність: служба відбуватиметься у середовищі компетентних фахівців і знавців, які знаються у своїй справі;
  • вплив: учасники безпосередньо долучатимуться до вдосконалення підготовки українських військових;
  • гнучкість: передбачена можливість проживати не лише на території навчального центру, а також мати час для родини й відновлення;
  • забезпечення: грошове забезпечення становитиме до 51 000 гривень. Додатково гарантується речове й майнове забезпечення, зокрема засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичним супроводом на час служби.
  • відпустки: надається щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, а також додаткова відпустка для учасників бойових дій.

Як подати заявку до проекту на "На досвіді"

Щоб долучитися до проєкту, необхідно виконати наступні кроки:

  • подати заявку, яку розглянуть рекрутери;
  • пройти три етапи співбесіди;
  • після відбору — випробувальний період: перші два тижні у форматі відрядження, а далі — призначення на посаду та проходження навчання.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував, що в армії працюватимуть над удосконаленням якості підготовки у навчальних центрах. За його словами, особливу увагу зосередять на адаптації новобранців на полігонах і не тільки.

Також ми інформували, яким буде грошове забезпечення мобілізованих.

 

ветерани військові мобілізація учасник бойових дій війна в Україні військова підготовка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
