Проєкт "На досвіді" запустили в Україні - хто з військових та ветеранів може проходити службу

Українці на базовій військовій службі. Ілюстративне фото: 242 центр підготовки

В Україні запрацював проєкт "На досвіді", який передбачений для військових та ветеранів, які бажають служити на інструкторських посадах. Для участі у проєкті необхідно виконати кілька дій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України

Що відомо про проєкт "На досвіді"

У межах ініціативи "На досвіді" до служби інструкторами запрошують чинних військовослужбовців підрозділів Сухопутних військ, а також ветеранів із практичним бойовим досвідом. Йдеться про підготовку з базової загальновійськової підготовки та роботу інструкторами з різних напрямків — тактичної медицини, інженерної підготовки, топографії, а також фахівців із тактичної й вогневої підготовки.

Проєкт передбачає переведення військовослужбовців із підрозділів Сухопутних військ до таких навчальних закладів:

Школа загальновійськової підготовки;

Школа підготовки інструкторів;

Військова школа імені полковника Євгена Коновальця.

У Міноборони додали, що учасники програми отримають:

навчання: передбачає додаткові сертифікації, а також спільну роботу пліч-о-пліч із бойовими інструкторами;

передбачає додаткові сертифікації, а також спільну роботу пліч-о-пліч із бойовими інструкторами; професійність: служба відбуватиметься у середовищі компетентних фахівців і знавців, які знаються у своїй справі;

служба відбуватиметься у середовищі компетентних фахівців і знавців, які знаються у своїй справі; вплив: учасники безпосередньо долучатимуться до вдосконалення підготовки українських військових;

учасники безпосередньо долучатимуться до вдосконалення підготовки українських військових; гнучкість: передбачена можливість проживати не лише на території навчального центру, а також мати час для родини й відновлення;

передбачена можливість проживати не лише на території навчального центру, а також мати час для родини й відновлення; забезпечення: грошове забезпечення становитиме до 51 000 гривень. Додатково гарантується речове й майнове забезпечення, зокрема засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичним супроводом на час служби.

грошове забезпечення становитиме до 51 000 гривень. Додатково гарантується речове й майнове забезпечення, зокрема засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичним супроводом на час служби. відпустки: надається щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, а також додаткова відпустка для учасників бойових дій.

Як подати заявку до проекту на "На досвіді"

Щоб долучитися до проєкту, необхідно виконати наступні кроки:

подати заявку, яку розглянуть рекрутери;

пройти три етапи співбесіди;

після відбору — випробувальний період: перші два тижні у форматі відрядження, а далі — призначення на посаду та проходження навчання.

