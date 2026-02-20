Проєкт "На досвіді" запустили в Україні - хто з військових та ветеранів може проходити службу

В Україні запустили проєкт "На досвіді" для військових і ветеранів
В Україні запрацював проєкт "На досвіді", який передбачений для військових та ветеранів, які бажають служити на інструкторських посадах. Для участі у проєкті необхідно виконати кілька дій.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України
Що відомо про проєкт "На досвіді"
У межах ініціативи "На досвіді" до служби інструкторами запрошують чинних військовослужбовців підрозділів Сухопутних військ, а також ветеранів із практичним бойовим досвідом. Йдеться про підготовку з базової загальновійськової підготовки та роботу інструкторами з різних напрямків — тактичної медицини, інженерної підготовки, топографії, а також фахівців із тактичної й вогневої підготовки.
Проєкт передбачає переведення військовослужбовців із підрозділів Сухопутних військ до таких навчальних закладів:
- Школа загальновійськової підготовки;
- Школа підготовки інструкторів;
- Військова школа імені полковника Євгена Коновальця.
У Міноборони додали, що учасники програми отримають:
- навчання: передбачає додаткові сертифікації, а також спільну роботу пліч-о-пліч із бойовими інструкторами;
- професійність: служба відбуватиметься у середовищі компетентних фахівців і знавців, які знаються у своїй справі;
- вплив: учасники безпосередньо долучатимуться до вдосконалення підготовки українських військових;
- гнучкість: передбачена можливість проживати не лише на території навчального центру, а також мати час для родини й відновлення;
- забезпечення: грошове забезпечення становитиме до 51 000 гривень. Додатково гарантується речове й майнове забезпечення, зокрема засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичним супроводом на час служби.
- відпустки: надається щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, а також додаткова відпустка для учасників бойових дій.
Як подати заявку до проекту на "На досвіді"
Щоб долучитися до проєкту, необхідно виконати наступні кроки:
- подати заявку, яку розглянуть рекрутери;
- пройти три етапи співбесіди;
- після відбору — випробувальний період: перші два тижні у форматі відрядження, а далі — призначення на посаду та проходження навчання.
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував, що в армії працюватимуть над удосконаленням якості підготовки у навчальних центрах. За його словами, особливу увагу зосередять на адаптації новобранців на полігонах і не тільки.
