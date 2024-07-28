Мобилизация украинцев до 25 лет — в каких случаях стоит ждать повестку

В Украине могут мобилизовать мужчин до 25 лет — в каких случаях
В Украине военнообязанные мужчины от 18 до 25 лет могут мобилизовать только в отдельных случаях. Некоторые граждане не знают законодательства и считают это незаконным.
В Одесском территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, в каких случаях могут мобилизовать до 25 лет.
Мобилизация украинцев до 25 лет
В ТЦК и СП отметили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать:
- Если мужчина прошел срочную службу в мирное время;
- если мужчина окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;
- "ограниченно годный", то есть признанный военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный в военное время.
С апреля 2024 года в Украине нет статуса "ограниченно пригодный". Имевшие его лица остаются военнообязанными, даже если им менее 25 лет.
У таких граждан могут проверить военно-учетные документы. В случае, если нет актуальных, их отправляют на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.
Согласно новому законодательству, после нее мужчина может получить следующие статусы:
- Пригоден к службе;
- годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- непригоден к военной службе с исключением с воинского учета;
- временно непригоден — требуют лечения, отпуска, освобождения от выполнения служебных обязанностей;
- непригодны к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев.
Напомним, ТЦК и СП со временем перестанут выдавать повестки военнообязанным на улице. Однако это произойдет, если будет выполнено несколько условий.
Также первыми после обновления военно-учетных данных на повестки следует ожидать тем, кто имеет нужную в Силах обороны военную специальность.
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