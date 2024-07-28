Мобилизация украинцев до 25 лет — в каких случаях стоит ждать повестку

Работник ТЦК разговаривает с военнообязанным мужчиной. Фото: скриншот с видео

В Украине военнообязанные мужчины от 18 до 25 лет могут мобилизовать только в отдельных случаях. Некоторые граждане не знают законодательства и считают это незаконным.

В Одесском территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, в каких случаях могут мобилизовать до 25 лет.

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В ТЦК и СП отметили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать:

Если мужчина прошел срочную службу в мирное время;

если мужчина окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

"ограниченно годный", то есть признанный военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный в военное время.

С апреля 2024 года в Украине нет статуса "ограниченно пригодный". Имевшие его лица остаются военнообязанными, даже если им менее 25 лет.

У таких граждан могут проверить военно-учетные документы. В случае, если нет актуальных, их отправляют на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Согласно новому законодательству, после нее мужчина может получить следующие статусы:

Пригоден к службе;

годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

непригоден к военной службе с исключением с воинского учета;

временно непригоден — требуют лечения, отпуска, освобождения от выполнения служебных обязанностей;

непригодны к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев.

Пост Одесского ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, ТЦК и СП со временем перестанут выдавать повестки военнообязанным на улице. Однако это произойдет, если будет выполнено несколько условий.

Также первыми после обновления военно-учетных данных на повестки следует ожидать тем, кто имеет нужную в Силах обороны военную специальность.