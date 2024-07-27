Мобілізація в Україні — у Міноборони розповіли, чи всіх відправляють на штурми

Український військовий. Фото: Третя штурмова бригада

Забезпечувати роботу військових на лінії фронту має величезна кількість людей. Кожен має виконувати свої задачі.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NewVoice.

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За словами Лазуткіна, лише невеликий відсоток від загальної кількості військовослужбовців бере участь у штурмах.

"Тому що забезпечувати роботу на лінії бойового з'єднання має величезна кількість людей. Хтось привозить снаряди, хтось відповідає за логістику, хтось годує цих військовослужбовців, займається документами, проводить службові розслідування", — сказав він.

Речник Міноборони додав, що в армії кожен виконує поставлені йому завдання.

"Тобто армія — це величезний організм, який функціонує настільки ефективно, наскільки кожна з його ланок виконує свої задачі - швидко, мобільно і якісно", — підсумував Лазуткін.

У цьому ж інтерв'ю представник оборонного відомства розповів про значну зацікавленість громадян до рекрутингових центрів в ЗСУ. Також він пояснив чому.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони України розробляє новий законопроєкт про демобілізацію. Щоправда, коли цей документ з'явиться, поки що невідомо.