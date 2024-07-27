Мобілізація в Україні — у Міноборони розповіли, чи всіх відправляють на штурми

Чи усіх мобілізованих відправляють в штурмовики — у Міноборони роз'яснили
Забезпечувати роботу військових на лінії фронту має величезна кількість людей. Кожен має виконувати свої задачі.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NewVoice.
Чи усіх відправляють у штурмовики
За словами Лазуткіна, лише невеликий відсоток від загальної кількості військовослужбовців бере участь у штурмах.
"Тому що забезпечувати роботу на лінії бойового з'єднання має величезна кількість людей. Хтось привозить снаряди, хтось відповідає за логістику, хтось годує цих військовослужбовців, займається документами, проводить службові розслідування", — сказав він.
Речник Міноборони додав, що в армії кожен виконує поставлені йому завдання.
"Тобто армія — це величезний організм, який функціонує настільки ефективно, наскільки кожна з його ланок виконує свої задачі - швидко, мобільно і якісно", — підсумував Лазуткін.
У цьому ж інтерв'ю представник оборонного відомства розповів про значну зацікавленість громадян до рекрутингових центрів в ЗСУ. Також він пояснив чому.
Раніше ми писали, що Міністерство оборони України розробляє новий законопроєкт про демобілізацію. Щоправда, коли цей документ з'явиться, поки що невідомо.
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