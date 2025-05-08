В Минюсте Украины заявили, что в ВСУ могут мобилизовать до трети заключенных

Осужденные украинцы. Фото: freeradio.com.ua

В Украине могут привлечь к службе в ВСУ от 20% до 30% лиц, которые отбывают наказание. Это не только усилит украинскую армию, но и будет способствовать социализации бывших преступников.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов.

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"Сегодня в ряды ВСУ присоединились более 8300 осужденных, еще 1000 заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и стать на защиту государства", — заявил Пикалов.

Он отметил, что это фактор может быть важным резервом личного состава ВСУ в условиях, когда агрессор продолжает наступать.

"Мы рассматриваем этот процесс не только как путь пополнения рядов защитников, но и как механизм ресоциализации через высокое проявление гражданской ответственности", — сказал чиновник.

Пикалов добавил, что сейчас в украинских тюрьмах содержатся около 37 тысяч осужденных. Однако согласно критериям, не все из них могут быть мобилизованы. Так, к службе не допускаются осужденные за терроризм, коррупционные деяния, преступления сексуального характера и преступления против госбезопасности.

Напомним, вчера советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева заявила, что в Украине существует целесообразность вернуть срочную службу, к которой в том числе будут привлекать женщин.

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