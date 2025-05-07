Хто з жінок не зможе виїхати з України у травні 2025

Прикордонниця перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Попри те, що більшість українських жінок під час воєнного стану мають право перетинати державний кордон, для окремих категорій діють законодавчі обмеження. У травні 2025 року заборона на виїзд з України продовжує діяти для трьох груп жінок, які пов’язані зі службою в армії, правоохоронних органах або державному управлінні.

Новини.LIVE пояснить нюанси виїду за кордон для деяких жінок у 2025 році.

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Жінки-військовослужбовиці

До цієї категорії належать жінки, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, Нацгвардії та інших військових формуваннях. Виїзд можливий лише за погодженням з військовим командуванням.

Жінки, які служать у правоохоронних органах

Це, зокрема, працівниці поліції. Вони мають право виїзду тільки у випадку наявності відповідного рішення про службове відрядження або інших підтверджених поважних підстав.

Жінки-чиновниці та депутатки

З 2023 року відповідно до постанови №69 виїзд за кордон обмежено для жінок, які працюють на державній або муніципальній службі, є суддями, прокурорами, працівницями держпідприємств або обіймають інші посади в державному секторі.

В яких випадках жінкам можна виїжджати за кордон

Водночас закон передбачає винятки. Державні службовиці та депутатки можуть виїхати за межі країни:

у службове відрядження (за наявності відповідного рішення);

для супроводу дитини віком до 18 років або відвідування дитини, яка вже перебуває за кордоном (за умови наявності відповідних документів);

на лікування за кордон (за погодженням МОЗ з медичним закладом в іншій країні);

у разі смерті родича першого або другого ступеня споріднення за кордоном.

Тим часом всі інші жінки, включно з тими, хто перебуває на військовому обліку, але не мобілізовані, можуть вільно перетинати державний кордон.

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