У Мін'юсті України заявили, що до ЗСУ можуть мобілізувати до третини ув'язнених

Засуджені українці. Фото: freeradio.com.ua

В Україні можуть залучити до служби в ЗСУ від 20% до 30% осіб, які відбувають покарання. Це не лише посилить українську армію, а й сприятиме соціалізації колишніх злочинців.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.

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"Сьогодні до лав ЗСУ приєдналися понад 8300 засуджених, ще 1000 заяв перебувають на розгляді. У нас мобілізувалося також 100 жінок. Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20-30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю і стати на захист держави", — заявив Пікалов.

Він зазначив, що цей фактор може бути важливим резервом особового складу ЗСУ в умовах, коли агресор продовжує наступати.

"Ми розглядаємо цей процес не тільки як шлях поповнення лав захисників, а й як механізм ресоціалізації через високий прояв громадянської відповідальності", — сказав чиновник.

Пікалов додав, що наразі в українських в'язницях утримують близько 37 тисяч засуджених. Однак згідно з критеріями, не всі з них можуть бути мобілізовані. Так, до служби не допускаються засуджені за тероризм, корупційні діяння, злочини сексуального характеру та злочини проти держбезпеки.

Нагадаємо, вчора радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва заявила, що в Україні існує доцільність повернути строкову службу, до якої, зокрема, залучатимуть жінок.

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