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В Украине могут ввести сертификат защитника — для чего он военным

10 декабря 2023 03:33
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
В Украине могут ввести сертификат защитника — для чего он военным
Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Фото: Армия.
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине в 2024 году ожидаются изменения в мобилизации. В частности, депутаты могут ввести "Сертификат защитника".

Об этом сообщается в статье "BBC News Украина".

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Что такое "Сертификат защитника"

"Сертификат защитника" - это фактически аналог военного билета. Его могут ввести в приложении "Действие".

Известно, что военнообязанный обновляет актуальные данные о себе в этом приложении.

"Демонстрировать этот "сертификат" гражданин должен в случае регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество, женитьбу/развод, для получения высшего образования или медицинских услуг, а также для пересечения госграницы" , — говорится в материале.

Напомним, в Украине идет общая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки для уточнения военно-учетных данных. По этому документу необходимо явиться в ТЦК и СП в указанную дату и время.

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