В Україні можуть запровадити сертифікат захисника — для чого він військовим

Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Фото: Армія.Inform

В Україні 2024 року очікуються зміни до мобілізації. Зокрема, депутати можуть запровадити "Сертифікат захисника".

Про це повідомляється у статті "BBC News Україна".

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Що таке "Сертифікат захисника"

"Сертифікат захисника" — це фактично аналог військового квитка. Його можуть запровадити в застосунку "Дія".

Відомо, що військовозобов’язаний має оновлювати актуальні дані про себе в цьому застосунку.

"Демонструвати цей "сертифікат" громадянин має в разі реєстрації прав власності на нерухоме й рухоме майно, одруження /розлучення, для отримання вищої освіти чи медичних послуг, а також для перетину держкордону", — зазначено в матеріалі.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки для уточнення військово облікових даних. За цим документом необхідно з'явитися у ТЦК та СП у зазначену дату та час.