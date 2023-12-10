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В Україні можуть запровадити сертифікат захисника — для чого він військовим

10 грудня 2023 03:33
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
В Україні можуть запровадити сертифікат захисника — для чого він військовим
Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Фото: Армія.Inform
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні 2024 року очікуються зміни до мобілізації. Зокрема, депутати можуть запровадити "Сертифікат захисника".

Про це повідомляється у статті "BBC News Україна".

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Що таке "Сертифікат захисника"

"Сертифікат захисника" — це фактично аналог військового квитка. Його можуть запровадити в застосунку "Дія".

Відомо, що військовозобов’язаний має оновлювати актуальні дані про себе в цьому застосунку.

"Демонструвати цей "сертифікат" громадянин має в разі реєстрації прав власності на нерухоме й рухоме майно, одруження /розлучення, для отримання вищої освіти чи медичних послуг, а також для перетину держкордону", — зазначено в матеріалі.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки для уточнення військово облікових даних. За цим документом необхідно з'явитися у ТЦК та СП у зазначену дату та час.

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