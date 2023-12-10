В Україні можуть запровадити сертифікат захисника — для чого він військовим
В Україні 2024 року очікуються зміни до мобілізації. Зокрема, депутати можуть запровадити "Сертифікат захисника".
Про це повідомляється у статті "BBC News Україна".
Що таке "Сертифікат захисника"
"Сертифікат захисника" — це фактично аналог військового квитка. Його можуть запровадити в застосунку "Дія".
Відомо, що військовозобов’язаний має оновлювати актуальні дані про себе в цьому застосунку.
"Демонструвати цей "сертифікат" громадянин має в разі реєстрації прав власності на нерухоме й рухоме майно, одруження /розлучення, для отримання вищої освіти чи медичних послуг, а також для перетину держкордону", — зазначено в матеріалі.
Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки для уточнення військово облікових даних. За цим документом необхідно з'явитися у ТЦК та СП у зазначену дату та час.
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