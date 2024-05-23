В Украине начали мобилизовать заключенных — двоим мужчинам разрешили служить в Нацгвардии

Военный открывает дверь тюремной камеры. Фото иллюстративное: politico.eu

В Украине уже начали принимать первые решения касательно мобилизации заключенных. Двум заключенным из Хмельницкой области разрешили подписать контракт с Национальной гвардией Украины.

Об этом в среду, 22 мая, сообщили на сайте Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области.

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Во вторник, 21 мая, Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел первые заявления от региональных учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления в отношении их административного надзора.

В этот день поступило два заявления из ГУ "Хмельницкий следственный изолятор". Двое заключенных — мужчины 1981 и 2000 годов рождения — изъявили желание проходить военную службу по контракту.

Оба добровольца находились в СИЗО за кражу. Один из них должен был провести за решеткой четыре года девять месяцев, другой — пять лет и пять месяцев.

"Каждый из мужчин пригоден к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения возложенных на них обязанностей", — говорится в сообщении суда.

Прокурор и представитель СИЗО поддержали ходатайство каждого из осужденных. Суд удовлетворил эти ходатайства, обязав условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту не позднее, чем через сутки после того, как решения вступили в законную силу. Также мужчин должны передать подразделениям Национальной гвардии Украины. Для этого их должны доставить в Хмельницкий объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта и прохождения военной службы.

Также в суде отметили, что над мужчинами установят административный надзор сроком на один год, но не дольше, чем до их увольнения с военной службы. За новобранцами будут наблюдать командиры воинской части, у которых те будут проходить военную службу по контракту. Бывшим заключенным нельзя находиться вне места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

Каждое определение суда подлежит немедленному исполнению, однако в случае несогласия их можно обжаловать в течение семи дней со дня объявления.

Также в суде добавили, что 22 мая рассмотрят еще 50 заявлений об условно-досрочном освобождении осужденных ГУ "Райковецкая исправительная колония" от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления в отношении их административного надзора.

Напомним, в пятницу, 17 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий использовать заключенных для военной службы. Правда, отбывающих наказание за умышленные убийства, насильственные преступления, педофилию, коррупционные правонарушения, а также лиц, занимавших высокие должности, к службе не будут допускать.

Ранее в Минюсте назвали количество заключенных, которые уже подали заявления на условно-досрочное освобождение, чтобы встать на защиту нашего государства.