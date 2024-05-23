В Україні почали мобілізувати ув'язнених — двом чоловікам дозволили служити в Нацгвардії

Військовий відчиняє двері тюремної камери. Фото ілюстративне: politico.eu

В Україні вже почали ухвалювати перші рішення щодо мобілізації в'язнів. Двом ув'язненим жителям Хмельницької області дозволили підписати контракт із Національною гвардією України.

Про це в середу, 22 травня, повідомили на сайті Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

Читайте також:

Як у Хмельницькій області стартувала мобілізація засуджених

У вівторок, 21 травня, Хмельницький міськрайонний суд розглянув перші подання від регіональних установ Державної пенітенціарної служби України про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення відносно них адміністративного нагляду.

Цього дня надійшло два подання із ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор". Двоє ув'язнених — чоловіки 1981 та 2000 років народження — виявили бажання проходити військову службу за контрактом.

Обидва добровольці перебували в СІЗО за крадіжку. Один із них мав провести за ґратами чотири роки дев'ять місяців, інший — п'ять років і п'ять місяців.

"Кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов’язків", — йдеться в повідомленні суду.

Прокурор та представник СІЗО підтримали клопотання кожного із засуджених. Суд задовольнив ці клопотання, зобов'язавши умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом не пізніше, ніж через добу після того, як ухвали набули законної сили. Також чоловіків мають передати до підрозділів Національної гвардії України. Для цього їх повинні доставити до Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладення контракту та проходження військової служби.

Також у суді зазначили, що над чоловіками встановлять адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше, ніж до їх звільнення з військової служби. За новобранцями наглядатимуть командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Колишнім ув'язненим не можна перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати по особистих справах без дозволу командира.

Кожна з ухвал суду підлягає негайному виконанні, однак у разі незгоди їх можна оскаржити впродовж сімох днів від дня оголошення.

Також у суді додали, що 22 травня розглянуть ще 50 подань про умовно-дострокове звільнення засуджених ДУ "Райківецька виправна колонія" від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення відносно них адміністративного нагляду.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє використовувати ув'язнених для військової служби. Щоправда, тих, хто відбуває покарання за умисні вбивства, ґвалтівні злочини, педофілію, корупційні правопорушення, а також осіб, які обіймали високі посади, до служби не допускатимуть.

Раніше в Мін'юсті назвали кількість ув'язнених, які вже подали заяви на умовно-дострокове звільнення, аби встати на захист нашої держави.