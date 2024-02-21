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В Украине упростили бронирование работников оборонных предприятий — что изменилось

21 февраля 2024 15:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине упростили бронирование работников оборонных предприятий — что изменилось
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ДОТЦК и СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине изменили правила получения брони от мобилизации для сотрудников оборонных предприятий. Компаниям, которые работают на армию, предложили два варианта бронирования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Броня от мобилизации для сотрудников предприятий ОПК

Теперь более половины военнообязанных работников, независимо от военно-учетной специальности, смогут забронировать предприятия, учреждения и организации, которые:

  • производят товары для военных;
  • разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную и специальную технику и запчасти к ней;
  • производят боеприпасы и другие продукты оборонного назначения.

Они должны отвечать следующим критериям:

  1. Предприятие должно быть на стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта;
  2. Более 50% общего объема производства — это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

До 50% работников могут забронировать предприятия, работающие в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности. Они должны отвечать трем критериям:

  1. Предприятие должно быть включено в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), согласно Закону Украины от 17.07.2020 № 808-IX "Об оборонных закупках";
  2. Предприятие должно участвовать в реализации задач и мер, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности;
  3. Предприятие должно производить товары, выполнять работы и оказывать услуги для предприятий ОПК (которые, в свою очередь, используют их для изготовления товаров оборонного назначения).
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Пост Минстратегпрома. Фото: скриншот

Напомним, власти Украины рассматривают две концепции так называемого экономического бронирования от мобилизации, суть которых сводится к разрешению предприятиям бронировать работников в обмен на определенную сумму налогов, уплаченных в бюджет. Пока что ведутся дискуссии относительно того, какой вид должен приобрести соответствующий законопроект. Однако уже есть некоторые наработки, как это может работать.

Также из-за громкого общественного резонанса и большого количества пунктов, которые нужно менять, за законопроект о мобилизации не проголосуют до марта. Сейчас в проект уже подано более 1000 правок.

украинцы
Украина
мобилизация
бронирование
предприятия

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