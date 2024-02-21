В Україні спростили бронювання працівників оборонних підприємств — що змінилося

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ДОТЦК та СП/Facebook

В Україні змінили правила отримання броні від мобілізації для співробітників оборонних підприємств. Компаніям, які працюють на армію, запропонували два варіанти бронювання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Броня від мобілізації для співробітників підприємств ОПК

Відтепер понад половину військовозобов'язаних працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності, зможуть забронювати підприємства, установи та організації, що:

виготовляють товари для військових;

розробляють, модернізують і ремонтують військову та спеціальну техніку і запчастини до неї;

виробляють боєприпаси та інші продукти оборонного призначення.

Вони повинні відповідати таким критеріям:

Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту; Понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

До 50% працівників зможуть забронювати підприємства, які працюють у сфері промисловості, літакобудівної галузі та у сфері космічної діяльності. Вони мають відповідати трьом критеріям:

1. Підприємство має бути включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), відповідно до Закону України від 17.07.2020 № 808-IX "Про оборонні закупівлі";

2. Підприємство має брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності;

3. Підприємство має виготовляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для підприємств ОПК (які, в свою чергу, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

Допис Мінстратегпрому. Фото: скриншот

Нагадаємо, влада України розглядає дві концепції так званого економічного бронювання від мобілізації, суть яких зводиться до дозволу підприємствам бронювати працівників в обмін на певну суму податків, сплачених у бюджет. Поки що точаться дискусії щодо того, який вигляд має набути відповідний законопроєкт. Проте вже є певні напрацювання, як це може працювати.

Також через гучний суспільний резонанс та велику кількість пунктів, які потрібно змінювати, за законопроєкт про мобілізацію не проголосують до березня. Наразі до проєкту подали вже понад 1000 правок.