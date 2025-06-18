Умеров сообщил о создании Единого реестра военных — как он будет работать

В Украине создали реестр военных — как он будет работать
Во вторник, 17 июня, Верховная Рада Украины поддержала законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих. Благодаря ему будут минимизированы бюрократические процедуры, и позволит военным получать услуги.
Об этом на Facebook сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров.
Какие преимущества даст Единый государственный реестр военнослужащих
Умеров информирует, что реестр — является цифровой базой, которая позволит:
быстрее и точнее фиксировать данные о личном составе;
автоматически формировать аналитику о резерве;
минимизировать количество бюрократических процедур и человеческий фактор.
"Это важный шаг к упорядоченной и современной системе учета и предоставления услуг для военных", — пишет министр.
Он отметил, что ключевой новацией является Military ID - цифровой идентификатор, который позволит обмениваться данными между реестрами без разглашения персональной информации.
Также Умеров сообщает, что в будущем на основе этой системы, у военных будет возможность получать социальные услуги, льготы и услуги онлайн, в частности, через приложение "Армия+".
"Реестр будет работать исключительно в Украине. Данные — под контролем Центра реагирования на киберинциденты. Минимум персональной информации. Без сохранения данных о звании, специальности или боевых задачах. Это — об удобстве, безопасности и справедливом сервисе для каждого, кто служит", — резюмировал глава Минобороны.
Напомним, недавно мы писали, что в приложении "Резерв+" рекордное количество пользователей. В частности, около 4,5 млн человек.
Также мы писали, что украинцы находясь за границей, могут платить штрафы от ТЦК через "Резерв+".
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