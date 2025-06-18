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Главная Мобилизация В Украине создали реестр военных — как он будет работать

В Украине создали реестр военных — как он будет работать

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 04:53
Умеров сообщил о создании Единого реестра военных — как он будет работать
Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Какие преимущества даст Единый государственный реестр военнослужащих

Во вторник, 17 июня, Верховная Рада Украины поддержала законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих. Благодаря ему будут минимизированы бюрократические процедуры, и позволит военным получать услуги. 

Об этом на Facebook сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Умеров информирует, что реестр — является цифровой базой, которая позволит:

быстрее и точнее фиксировать данные о личном составе;
автоматически формировать аналитику о резерве;
минимизировать количество бюрократических процедур и человеческий фактор.

"Это важный шаг к упорядоченной и современной системе учета и предоставления услуг для военных", — пишет министр.

Он отметил, что ключевой новацией является Military ID - цифровой идентификатор, который позволит обмениваться данными между реестрами без разглашения персональной информации.

Также Умеров сообщает, что в будущем на основе этой системы, у военных будет возможность получать социальные услуги, льготы и услуги онлайн, в частности, через приложение "Армия+".

"Реестр будет работать исключительно в Украине. Данные — под контролем Центра реагирования на киберинциденты. Минимум персональной информации. Без сохранения данных о звании, специальности или боевых задачах. Это — об удобстве, безопасности и справедливом сервисе для каждого, кто служит", —​​​​​​​ резюмировал глава Минобороны.

Напомним, недавно мы писали, что в приложении "Резерв+" рекордное количество пользователей. В частности, около 4,5 млн человек.

Также мы писали, что украинцы находясь за границей, могут платить штрафы от ТЦК через "Резерв+".

Верховная Рада армия военные реестр законопроект Рустем Умеров
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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