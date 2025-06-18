Умєров повідомив про створення Єдиного реєстру військових — як він працюватиме

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У вівторок, 17 червня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Завдяки ньому буде мінімізовано бюрократичні процедури, і дозволить військовим отримувати послуги.

Про це на Facebook повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров.

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Умєров інформує, що реєстр — є цифровою базою, яка дозволить:

швидше і точніше фіксувати дані про особовий склад;

автоматично формувати аналітику про резерв;

мінімізувати кількість бюрократичних процедур і людський фактор.

"Це важливий крок до впорядкованої та сучасної системи обліку і надання послуг для військових", — пише міністр.

Він зазначив, що ключовою новацією є Military ID - цифровий ідентифікатор, який дозволить обмінюватися даними між реєстрами без розголошення персональної інформації.

Також Умєров повідомляє, що в майбутньому на основі цієї системи, у військових буде змога отримувати соціальні послуги, пільги та послуги онлайн, зокрема, через застосунок "Армія+".

"Реєстр працюватиме винятково в Україні. Дані — під контролем Центру реагування на кіберінциденти. Мінімум персональної інформації. Без збереження даних про звання, спеціальність чи бойові завдання. Це — про зручність, безпеку і справедливий сервіс для кожного, хто служить", — резюмував глава Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у застосунку "Резерв+" рекордна кількість користувачів. Зокрема, близько 4,5 млн осіб.

Також ми писали, що українців перебуваючи за кордоном, можуть сплачувати штрафи від ТЦК через "Резерв+".