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Головна Мобілізація В Україні створили реєстр військових — як він працюватиме

В Україні створили реєстр військових — як він працюватиме

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 04:53
Умєров повідомив про створення Єдиного реєстру військових — як він працюватиме
Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Які переваги дасть Єдиний державний реєстр військослужбовців

У вівторок, 17 червня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Завдяки ньому буде мінімізовано бюрократичні процедури, і дозволить військовим отримувати послуги.

Про це на Facebook повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров. 

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Які переваги дасть Єдиний державний реєстр військослужбовців

Умєров інформує, що реєстр — є цифровою базою, яка дозволить:

швидше і точніше фіксувати дані про особовий склад;
автоматично формувати аналітику про резерв;
мінімізувати кількість бюрократичних процедур і людський фактор.

"Це важливий крок до впорядкованої та сучасної системи обліку і надання послуг для військових", — пише міністр.

Він зазначив, що ключовою новацією є Military ID - цифровий ідентифікатор, який дозволить обмінюватися даними між реєстрами без розголошення персональної інформації.

Також Умєров повідомляє, що в майбутньому на основі цієї системи, у військових буде змога отримувати соціальні послуги, пільги та послуги онлайн, зокрема, через застосунок "Армія+".

"Реєстр працюватиме винятково в Україні. Дані — під контролем Центру реагування на кіберінциденти. Мінімум персональної інформації. Без збереження даних про звання, спеціальність чи бойові завдання. Це — про зручність, безпеку і справедливий сервіс для кожного, хто служить", — резюмував глава Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у застосунку "Резерв+" рекордна кількість користувачів. Зокрема, близько 4,5 млн осіб.

Також ми писали, що українців перебуваючи за кордоном, можуть сплачувати штрафи від ТЦК через "Резерв+".

Верховна Рада армія військові реєстр законопроєкт Рустем Умєров
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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