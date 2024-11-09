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В Украине усовершенствовали онлайн-рекрутинг в ВСУ — что известно

9 ноября 2024 04:39
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Кабмин усовершенствовал онлайн-рекрутинг в ВСУ, рассказал Мельничук
Работа в центре рекрутинга. Фото: Telegram-канал Андрея Садового
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Правительство усовершенствовало порядок рекрутинга в украинскую армию в электронной форме. Теперь после получения заявления от гражданина воинская часть должна принять решение по нему в течение одного рабочего дня.

Об этом в своем Telegram сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Чиновник рассказал, что правительство внесло изменения в порядок реализации экспериментального проекта по электронному рекрутингу граждан.

"Предполагается, что воинская часть, избранная лицом, в течение одного рабочего дня с момента поступления с использованием рекрутинговой платформы заявления проводит уточнение намерений лица о заключении контракта о прохождении военной службы, в частности, путем проведения собеседования, и принимает решение о приеме лица на военную службу по контрактку", — написал Мельничук.

Он отметил, что воинская часть должна уведомить лицо о принятом решении через платформу рекрутинга в день его принятия.

В случае решения о зачислении лица на военную службу по контракту, по желанию человека заключается контракт на прохождение службы. В случае отказа в принятии на военную службу лицо информируют о причине такого решения.

Напомним, что в приложении "Резерв+" произошло обновление. Теперь там можно оформить онлайн-отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщили, что в конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что за следующие три месяца планируется призвать еще более 160 тысяч человек. Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что такие цифры оторваны от реальности.

Украина мобилизация война в Украине Рекрутинг Тарас Мельничук

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