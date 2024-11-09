Кабмин усовершенствовал онлайн-рекрутинг в ВСУ, рассказал Мельничук

В Украине усовершенствовали онлайн-рекрутинг в ВСУ — что известно
Правительство усовершенствовало порядок рекрутинга в украинскую армию в электронной форме. Теперь после получения заявления от гражданина воинская часть должна принять решение по нему в течение одного рабочего дня.
Об этом в своем Telegram сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Что изменилось
Чиновник рассказал, что правительство внесло изменения в порядок реализации экспериментального проекта по электронному рекрутингу граждан.
"Предполагается, что воинская часть, избранная лицом, в течение одного рабочего дня с момента поступления с использованием рекрутинговой платформы заявления проводит уточнение намерений лица о заключении контракта о прохождении военной службы, в частности, путем проведения собеседования, и принимает решение о приеме лица на военную службу по контрактку", — написал Мельничук.
Он отметил, что воинская часть должна уведомить лицо о принятом решении через платформу рекрутинга в день его принятия.
В случае решения о зачислении лица на военную службу по контракту, по желанию человека заключается контракт на прохождение службы. В случае отказа в принятии на военную службу лицо информируют о причине такого решения.
Напомним, что в приложении "Резерв+" произошло обновление. Теперь там можно оформить онлайн-отсрочку от мобилизации.
Также мы сообщили, что в конце октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что за следующие три месяца планируется призвать еще более 160 тысяч человек. Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что такие цифры оторваны от реальности.
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