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В Украине запретили мобилизацию всех украинцев младше 25 лет

9 октября 2024 12:32
Анастасия Постоенко - Редактор
В Верховной Раде проголосовали за запрет мобилизации до 25 лет
Народные депутаты Верховной Рады. Фото: Верховная Рада Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

В Верховной Раде одобрили в целом закон 11379-Д, запрещающий мобилизовывать украинцев младше 25-летнего возраста. За такое решение проголосовало 311 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Отметим, что в Украине мобилизация граждан в возрасте от 18 до 25 лет раньше была возможна в рамках юридической коллизии. Она давала возможность переводить "ограниченно пригодных в военное время" из списка призывников в перечень военнообязанных, а значит, их можно было мобилизовывать.

Из-за этого возник парадокс, когда в армию попали тысячи мужчин младше 25 лет, которые по возрасту не подходили для мобилизации, но из-за статуса "ограниченно годного в военное время" были мобилизованными. Впрочем, другие мужчины, не имевшие проблем со здоровьем, а следовательно и такого статуса, не были мобилизованными.

Несмотря на это, закон 11379-Д не предусматривает демобилизации граждан, ранее мобилизованных в ВСУ в возрасте младше 25 лет.

Впрочем, вчера, 8 октября, профильный комитет удалил из проекта норму о возможности уволить в запас тех, кого успели мобилизовать. Нардепы хотят подготовить отдельный закон, где четко определят механизм и сроки проведения демобилизации таких лиц, чтобы не пострадала от этого боеспособности армии.

Также добавим, что в начале 2022 под мобилизацию подпадали военнообязанные в возрасте от 27 до 60 лет, где призывники в возрасте с 18 до 27 лет могли идти на службу добровольно.

Президент Владимир Зеленский в апреле 2024 подписал закон о мобилизации с 25 лет. В статусе призывников остались мужчины от 18 до 25 лет. Однако мобилизации все равно подлежали:

  • прошедшие срочную службу;
  • те, кто окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил военно-учетную специальность;
  • те, кто признан военно-врачебной комиссией непригодным к службе в мирное время и годным в военное;

Напомним, мы писали объяснение адвоката , когда студент получает отсрочку от мобилизации — после зачисления или начала обучения.

Также нардеп Сергей Евтушок назвал причины, почему украинские военные самовольно покидают части.

Верховная Рада закон голосование мобилизация народные депутаты

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