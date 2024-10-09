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Мобілізація в Україні — командир зробив гучну заяву щодо військовозобов'язаних

9 жовтня 2024 10:07
Карина Приходько - Редактор
Мобілізація в Україні — з якого віку українці мають бути військовозобов'язаними
Військові в строю. Ілюстративне фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Усі українці — і чоловіки, і жінки — повинні бути військовозобов'язаними з 18 років і пройти загальновійськовий вишкіл. Що стосується бойових дій, то в них брати участь повинні українці з 23 років.

Про це заявив командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій "Ахіллес" Федоренко в інтерв'ю Укрінформу

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"Чому я кажу про те, що всі мають бути військовозобов’язаними? Тому що це найменше, що може дати держава: підготовити свою націю, підготовити своє населення до можливої фізичної і силової протидії проти ворога", — заявив військовий.

Він переконаний, якби Україна ухвалила закон про територіальну оборону, про те, що всі мають бути військовозобов’язаними, і підготувала людей, щоб всі отримали спеціалізовану підготовку ще у 2014 році, то, можливо, Росія не розпочала б повномасштабну війну. 

"Я на конкретному прикладі наводив і наведу ще раз: 95% у підрозділах... на початку повномасштабної війни, ніколи в житті  до цього не тримали вогнепальну індивідуальну зброю типу автомата Калашникова. А такі люди вступали в бій вже 26, хтось 25, хтось 24 лютого ввечері прийняли бій", — сказав Федоренко. 

Тому він вважає, що абсолютно всі українці повинні бути військовозобов'язаними з 18 років. Це стосується і чоловіків, і жінок. Що стосується участі безпосередньо у бойових діях, то з 23 років. 

Нагадаємо, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що час підготовки новобранців є дуже важливим у військовому питанні. Для того, щоб його збільшити, необхідно мобілізувати ще більше людей.

Також ми писали, що після мобілізації чоловіків призовного віку їхні навчання перед відправкою на фронт повинні тривати близько трьох місяців. Однак терміни навчання можуть відрізнятися, залежно від фаху військового.  

вік військові мобілізація війна в Україні військовозобов'язані фронт

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