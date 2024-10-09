У Верховній Раді проголосували за заборону мобілізації до 25 років

Народні депутати у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада України

У Верховній Раді схвалили в цілому закон 11379-Д, який забороняє мобілізовувати українців молодше 25-річного віку. За таке рішення проголосувало 311 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Зазначимо, що в Україні мобілізація громадян віком від 18 до 25 років раніше була можливою у рамках юридичної колізії. Вона давала можливість переводити "обмежено придатних у воєнний час" зі списку призовників до переліку військовозобов'язаних, а значить їх можна було мобілізовувати.

Через це виник парадокс, коли у військо потрапили тисячі чоловіків молодше 25 років, які за віком не підходили для мобілізації, але через статус "обмежено придатного у воєнний час" були мобілізованими. Втім, інші чоловіки, які не мали проблем зі здоров'ям, а отже і такого статусу, не були мобілізованими.

Попри це, закон 11379-Д не передбачає демобілізації громадян, які були раніше мобілізованими до ЗСУ у віці молодше 25 років.

Втім вчора, 8 жовтня, профільний комітет видалив з проєкту норму про можливість звільнити у запас тих, кого встигли мобілізувати. Нардепи хочуть підготувати окремий закон, де чітко визначать механізм та терміни проведення демобілізації таких осіб, аби від цього не постраждала боєздатність армії.

Також додамо, що на початку 2022 року під мобілізацію підпадали військовозобов'язані віком від 27 до 60 років, де призовники віком з 18 до 27 років могли йти на службу добровільно.

Президент Володимир Зеленський у квітні 2024 року підписав закон про мобілізацію з 25 років. У статусі призовників залишилися чоловіки віком від 18 до 25 років. Однак мобілізації все одно підлягали:

ті, хто пройшов строкову службу;

ті, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та здобув військово-облікову спеціальність;

ті, хто визнаний військово-лікарською комісією непридатним до служби у мирний час та придатним у воєнний;

Нагадаємо, ми писали пояснення адвоката коли студент отримує відстрочку від мобілізації — після зарахування чи початку навчання.

Також нардеп Сергій Євтушок назвав причини, чому українські військові самовільно залишають частини.