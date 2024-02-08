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В Украине заработает электронный военный билет — в Минцифре рассказали детали

8 февраля 2024 15:46
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине заработают электронные военные билеты — детали от Минцифры
Военный билет в руке. Фото: РБК Украина
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством обороны Украины работают над введением электронного военного билета. Однако функционировать он будет не в "Дії".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes Ukraine.

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Что известно об электронных военных билетах

По словам главы Минцифры, вопрос введения электронного военного билета все еще прорабатывается.

"Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Действии". Однако, скорее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности" , — заявил Федоров.

Он также подчеркнул, что будет правильно, если Минобороны первым анонсирует подобную новость.

"Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії". В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в "Дії" не будет тоже" , — объяснил министр цифровой трансформации Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Верховной Раде Украины планируют на законодательном уровне обязать граждан носить с собой военный билет. Это поможет военным видеть, принадлежит ли человек к военнообязанным.

Мы также писали о том, как можно восстановить утраченный военный билет. Потому что иногда случаются ситуации, когда документ может быть потерян, украден или поврежден.

Михаил Федоров
Минобороны
Дия
Минцифры
военный билет
электронные повестки

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