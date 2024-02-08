В Украине заработают электронные военные билеты — детали от Минцифры

Военный билет в руке. Фото: РБК Украина

Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством обороны Украины работают над введением электронного военного билета. Однако функционировать он будет не в "Дії".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes Ukraine.

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По словам главы Минцифры, вопрос введения электронного военного билета все еще прорабатывается.

"Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Действии". Однако, скорее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности" , — заявил Федоров.

Он также подчеркнул, что будет правильно, если Минобороны первым анонсирует подобную новость.

"Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії". В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в "Дії" не будет тоже" , — объяснил министр цифровой трансформации Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Верховной Раде Украины планируют на законодательном уровне обязать граждан носить с собой военный билет. Это поможет военным видеть, принадлежит ли человек к военнообязанным.

Мы также писали о том, как можно восстановить утраченный военный билет. Потому что иногда случаются ситуации, когда документ может быть потерян, украден или поврежден.