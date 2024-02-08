В Україні запрацюють електронні військові квитки — деталі від Мінцифри

Військовий квиток в руці. Фото: РБК Україна

Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством оборони України працюють над запровадженням електронного військового квитка. Проте функціювати він буде не в "Дії".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю Forbes Ukraine.

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Що відомо про електронні військові квитки

За словами очільника Мінцифри, питання запровадження електронного військового квитка все ще опрацьовується.

"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток в "Дії". Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо", — заявив Федоров.

Він також підкреслив, що буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує таку новину.

"Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в "Дії". У "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Повісток у "Дії" не буде теж", — пояснив міністр цифрової трансформації України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Верховній Раді України планують на законодавчому рівні зобов'язати громадян носити з собою військовий квиток. Це допоможе військкомам бачити, чи належить людина до військовозобов'язаних.

Ми також писали про те, як можна відновити втрачений військовий квиток. Тому що часом трапляються ситуації, коли документ може бути втрачений, вкрадений або пошкоджений.