Военная полиция в Украине — что известно, какие обязанности и полномочия будут иметь

В Украине заработает военная полиция — какие функции будет выполнять новый орган ВСУ
Недавно Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о военной полиции. Документ определяет правовые основы организации деятельности военной полиции, ее общую структуру, задачи и полномочия.
Что известно о военной полиции в Украине, зачем ее создают и какие функции будет выполнять новый орган ВСУ, рассказываем далее в материале.
Так, речь идет о проекте закона № 6569-д, целью которого создать военную полицию как военное формирование с правоохранительными функциями.
Что известно о военной полиции в Украине и зачем она нужна
По сути, военная полиция будет своеобразным переформатированием Военной службы правопорядка в ВСУ (ВСП). Власти аргументируют это тем, что в настоящее время ВСП не имеет достаточно полномочий для проведения проверок, расследований и привлечения военных к ответственности за совершенные нарушения.
Военная полиция должна обеспечивать правопорядок и военную дисциплину среди военнослужащих и резервистов, а также их защиту жизни, здоровья, прав и законных интересов. Защита прав должна проводиться по стандарту НАТО AJP-3.21.
Военная полиция будет комплектоваться военнослужащими ВСУ и не сможет превышать 1,5 процента от их численности. Будет работать в ТЦК, в военных учебных заведениях, в военных подразделениях.
Юрисдикция созданного формирования будет распространяться на:
- Министерство обороны;
- Вооруженные Силы Украины;
- Государственную специальную службу транспорта.
Какие полномочия и обязанности будет иметь военная полиция
Среди основных полномочий и обязанностей военной полиции:
- патрулирование гарнизонов, прилегающих к ним населенных пунктов, территорий военных городков и военных объектов, мест дислокации воинских частей и прилегающих к ним территорий, а также общественных мест;
- проверка документов военнослужащих;
- поддержание правопорядка среди военнослужащих в воинских частях, на военных объектах, в военных городках, в общественных местах, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний, а также среди личного состава национального контингента, направленного Украиной для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;
- защита прав военнослужащих и членов их семей;
- задержание военных в случае нарушения порядка, в случаях, определенных законом;
- розыск пропавших без вести военнослужащих;
- проведение служебных расследований и служебных проверок;
- остановка военных транспортных средств;
- проверка документов в случае нарушений водителями ПДД;
- регулирование дорожного движения на улично-дорожной сети при прохождении колонн военных транспортных средств, а также сопровождение этих колонн и транспортных средств специального назначения;
- контроль за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения при использовании военных транспортных средств;
- розыск похищенного или утраченного огнестрельного оружия, боевых припасов к нему и взрывчатых веществ, состоящих на учете в воинских частях МОУ, ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.
Также представители военной полиции смогут приобщаться к раскрытию и предотвращению любых преступлений, совершенных военнослужащими.
Как рассказал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы, занимающейся военной юстицией Максим Павлюк в комментарии ТСН.ua, военная полиция будет работать исключительно с военнослужащими, причем не со всеми.
"Полномочия военной полиции будут распространяться только на военнослужащих ВСУ и государственной специальной службы транспорта. И на резервистов во время прохождения ими собрания, когда они будут находиться на военных полигонах", — подчеркнул чиновник.
Ранее мы писали, будет ли военная полиция арестовывать и следить за ТЦК.
Напомним, психолог Андрей Козинчук в эфире Новини.LIVE объяснил, почему скептически относится к созданию военной полиции.
Также мы информировали, что Минобороны высказало свою позицию по созданию военной полиции.
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