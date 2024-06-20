Військова поліція в Україні — що відомо, які матиме обов'язки та повноваження

Військова поліція в Україні. Фото: Міністерство оборони України

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про військову поліцію. Документ визначає правові засади організації діяльності військової поліції, її загальну структуру, завдання та повноваження.

Тож, що наразі відомо про військову поліцію в Україні, навіщо її створюють та які функції виконуватиме новий орган ЗСУ, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, мова йде про проєкт закону № 6569-д, на меті якого створити військову поліцію як військове формування з правоохоронними функціями.

Що відомо про військову поліцію в Україні та навіщо вона потрібна

По суті військова поліція буде своєрідним переформатуванням Військової служби правопорядку у ЗСУ (ВСП). Влада аргументує це тим, що наразі ВСП не має достатньо повноважень для здійснення перевірок, розслідувань та притягнення військових до відповідальності за вчинені порушення.

Військова поліція повинна буде забезпечувати правопорядок і військову дисципліну серед військовослужбовців та резервістів, а також їх захист життя, здоров’я, прав і законних інтересів. Захист прав має проводитися за стандартом НАТО AJP-3.21.

Військова поліція комплектуватиметься військовослужбовцями ЗСУ та не зможе перевищувати 1,5 відсотка від їх чисельності. Працюватиме в ТЦК, у військових навчальних закладах, у військових підрозділах.

Юрисдикція новоствореного формування поширюватиметься на:

Міністерство оборони України;

Збройні Сили України;

Державну спеціальну службу транспорту.

Тернопільський зональний відділ ВСП. Фото: teren.in.ua

Які повноваження та обов'язки матиме військова поліція

Серед основних повноважень та обов'язків військової поліції:

патрулювання гарнізонів, прилеглих до них населених пунктів, територій військових містечок і військових об'єктів, місць дислокації військових частин і прилеглих до них територій, а також громадських місць;

перевірка документів військовослужбовців;

підтримання правопорядку серед військовослужбовців у військових частинах, на військових об'єктах, у військових містечках, у громадських місцях, військовозобов'язаних і резервістів під час проходження ними зборів, а також серед особового складу національного контингенту, направленого Україною для участі в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки;

захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей;

затримання військових у разі порушення порядку, у випадках, визначених законом;

розшук військовослужбовців, які зникли безвісти;

проведення службових розслідувань та службових перевірок;

зупинення військових транспортних засобів;

перевірка документів у разі порушень водіями ПДР;

регулювання дорожнього руху на вулично-дорожній мережі під час проходження колон військових транспортних засобів, а також супровід цих колон та транспортних засобів спеціального призначення;

контроль над дотриманням учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху під час використання військових транспортних засобів;

розшук викраденої або втраченої вогнепальної зброї, бойових припасів до неї та вибухових речовин, що перебувають на обліку у військових частинах МОУ, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Також п редставники військової поліції зможуть долучатися до розкриття й запобігання будь-яким злочинам, вчиненим військовослужбовцями.

Як розповів заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, голова робочої групи, яка займається військовою юстицією Максим Павлюк в коментарі ТСН.ua, військова поліція працюватиме виключно з військовослужбовцями, причому не з усіма.

"Повноваження військової поліції будуть розповсюджуватися лише на військовослужбовців ЗСУ та державної спеціальної служби транспорту. Та на резервістів під час проходження ними зборів, коли вони перебуватимуть на військових полігонах", — підкреслив чиновник.

Раніше ми писали, чи буде військова поліція арештовувати та стежити за ТЦК.

Нагадаємо, п сихолог Андрій Козінчук в ефірі Новини.LIVE пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції.

Також ми інформували, що Міноборони висловило свою позицію щодо створення військової поліції.