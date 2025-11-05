Видео
В Украине введут новые военные контракты со сроками

Дата публикации 5 ноября 2025 20:00
обновлено: 11:19
Новые контракты в ВСУ — что изменится для контрактников
Военнослужащие заполняют форму. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство. Главной новацией станет введение четких сроков службы — контракты будут длиться от 1 до 5 лет. Такой подход должен сделать военную службу более прогнозируемой и справедливой.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Контракты с определенными сроками службы

После завершения контракта на 2-5 лет военнослужащие получат годовую отсрочку от мобилизации, что позволит им восстановиться после службы и уделить время семье.

По словам Шмыгаля, новые контракты будут предусматривать повышение ежемесячных выплат, бонусы за подписание контракта, а также расширение социального пакета. Это станет важным шагом в направлении усиления мотивации и поддержки украинских защитников.

"Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты - это о справедливости и предсказуемости", — подчеркнул премьер-министр.

null
Новые условия по новым контрактам. Фото: Минобороны ВСУ

Кто сможет подписать

После принятия необходимых законодательных изменений возможность подписать новый контракт будут иметь все военные — как те, что уже служат, так и новые добровольцы, которые присоединятся к Вооруженным силам в будущем.

Правительство совместно с Министерством финансов и международными партнерами пока финализирует все детали. Ожидается, что обновленные контракты представят в ближайшее время.

Напомним, недавно начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий в эфире Ранок.LIVE объяснил, почему служба по контракту выгодна.

Также юрист объяснил, на сколько заключается контракт на службу в ВСУ после офицерских курсов.

Минобороны ВСУ контракт военнослужащие военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
