Первый контракт после офицерских курсов — срок

Первый контракт после офицерских курсов — срок

Дата публикации 31 октября 2025 12:20
обновлено: 09:49
Контракт с ВСУ - срок первого офицерского контракта
Процесс завершения офицерских курсов. Фото: Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко

Если мобилизованный военнослужащий был отправлен на офицерские курсы, по окончании их он должен подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Срок первого контракта не зависит от действия военного положения или других факторов.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Контракт после окончания офицерских курсов

После мобилизации военнослужащий должен обязательно пройти базовую общую военную подготовку. Это правило касается всех мобилизованных.

А вот дальше существуют варианты — например, военный может быть отправлен на офицерские курсы.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он подписать контракт с ВСУ после завершения офицерских курсов и какова минимальная продолжительность такого контракта.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подтвердил, что подписание контракта является обязательным.

Срок первого контракта для офицера

Юрист также прокомментировал вопрос сроков офицерского контракта.

"Первый контракт после обучения на офицерских курсах подписывается на 5 лет", — подчеркнул Айвазян.

Продолжительность войны/военного положения не влияет на возможность завершения контракта, он подписывается независимо от этого фактора.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли мобилизованный военнослужащий подписать контракт с ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, каким является минимальный срок для контракта мобилизованного.

ВСУ учеба контракт военнослужащие офицеры
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
