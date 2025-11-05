Нові контракти у ЗСУ — що зміниться для контрактників

Військовослужбовці заповнюють форму. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідних змін до законодавства. Головною новацією стане запровадження чітких строків служби — контракти триватимуть від 1 до 5 років. Такий підхід має зробити військову службу більш прогнозованою та справедливою.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Реклама

Читайте також:

Контракти з визначеними термінами служби

Після завершення контракту на 2–5 років військовослужбовці отримають річну відстрочку від мобілізації, що дозволить їм відновитися після служби та приділити час родині.

За словами Шмигаля, нові контракти передбачатимуть підвищення щомісячних виплат, бонуси за підписання контракту, а також розширення соціального пакета. Це стане важливим кроком у напрямі посилення мотивації та підтримки українських захисників.

"Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість і передбачуваність", — наголосив прем’єр-міністр.

Нові умови за новими контрактами. Фото: Міноборони ЗСУ

Хто зможе підписати

Після ухвалення необхідних законодавчих змін можливість підписати новий контракт матимуть усі військові — як ті, що вже служать, так і нові добровольці, які приєднаються до Збройних сил у майбутньому.

Уряд спільно з Міністерством фінансів та міжнародними партнерами наразі фіналізує всі деталі. Очікується, що оновлені контракти презентують найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE пояснив, чому служба за контрактом вигідна.

Також юрист пояснив, на скільки укладається контракт на службу в ЗСУ після офіцерських курсів.