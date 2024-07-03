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В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

3 июля 2024 08:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — что такое территориальный резерв, кого в него будут включать
Бойцы Сил ТрО ВСУ. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине будет создан территориальный резерв, состоящий из военнообязанных и резервистов в возрасте от 45 лет до достижения предельного возраста пребывания в запасе.

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Соответствующее решение было введено постановлением Кабинета министров Украины №741 от 18 июня 2024 года. Что известно о территориальном резерве, делимся далее в материале.

Так, известно, что новый резерв создают с целью доукомплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ.

Кого будут включать в территориальный резерв

Документом установлено, что военный резерв человеческих ресурсов состоит из:

  • резервистов, добровольно подписавших контракт о прохождении службы в военном резерве или зачисленных в военный оперативный резерв;
  • военнообязанных, состоящих на военном учете в ТЦК и СП Центральном управлении или региональных органах СБУ, а также подразделениях разведывательных органов Украины.

Кроме того, военный резерв человеческих ресурсов делится на:

  1. Военный оперативный резерв;
  2. Мобилизационный человеческий резерв.

Что известно о военном оперативном резерве

Военный оперативный резерв территориального резерва будет состоять из:

  • боевого резерва — лица, имеющие опыт участия в боевых действиях или опыт военной службы (предназначенные для доукомплектования военных формирований, кроме ТРО);
  • резерва наращивания — лица, имеющие опыт участия в боевых действиях или опыт военной службы или проходившие базовую общевоенную подготовку или учебное собрание (предназначенные для доукомплектования органов военного управления, воинских частей и подразделений, не вошедших в боевой состав Вооруженных Сил);
  • территориального резерва — лица от 45 лет до достижения предельного возраста пребывания в запасе — предназначены для доукомплектования воинских частей (подразделений) Сил территориальной обороны Вооруженных Сил.

 

Мобилизация в Украине — что такое территориальный резерв, кого в него будут включать
Бойцы территориальной обороны. Фото: Виктор Ковальчук

Что следует знать о мобилизационном человеческом резерве

Мобилизационный человеческий резерв состоит из:

  • военнообязанных, предназначенных для комплектования должностей военных формирований;
  • военнообязанных, не включенных в военный оперативный резерв.

Ранее мы писали, какие задачи выполняют Силы территориальной обороны ВСУ и как к ним приобщиться.

Напомним, мы сообщали, сколько платят военным добровольцам Сил ТрО.

Также мы информировали, какие задачи выполняют и как уничтожают врага штурмовые бригады ВСУ.

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