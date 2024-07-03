Мобилизация в Украине — что такое территориальный резерв, кого в него будут включать

В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать
В Украине будет создан территориальный резерв, состоящий из военнообязанных и резервистов в возрасте от 45 лет до достижения предельного возраста пребывания в запасе.
Соответствующее решение было введено постановлением Кабинета министров Украины №741 от 18 июня 2024 года. Что известно о территориальном резерве, делимся далее в материале.
Так, известно, что новый резерв создают с целью доукомплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ.
Кого будут включать в территориальный резерв
Документом установлено, что военный резерв человеческих ресурсов состоит из:
- резервистов, добровольно подписавших контракт о прохождении службы в военном резерве или зачисленных в военный оперативный резерв;
- военнообязанных, состоящих на военном учете в ТЦК и СП Центральном управлении или региональных органах СБУ, а также подразделениях разведывательных органов Украины.
Кроме того, военный резерв человеческих ресурсов делится на:
- Военный оперативный резерв;
- Мобилизационный человеческий резерв.
Что известно о военном оперативном резерве
Военный оперативный резерв территориального резерва будет состоять из:
- боевого резерва — лица, имеющие опыт участия в боевых действиях или опыт военной службы (предназначенные для доукомплектования военных формирований, кроме ТРО);
- резерва наращивания — лица, имеющие опыт участия в боевых действиях или опыт военной службы или проходившие базовую общевоенную подготовку или учебное собрание (предназначенные для доукомплектования органов военного управления, воинских частей и подразделений, не вошедших в боевой состав Вооруженных Сил);
- территориального резерва — лица от 45 лет до достижения предельного возраста пребывания в запасе — предназначены для доукомплектования воинских частей (подразделений) Сил территориальной обороны Вооруженных Сил.
Что следует знать о мобилизационном человеческом резерве
Мобилизационный человеческий резерв состоит из:
- военнообязанных, предназначенных для комплектования должностей военных формирований;
- военнообязанных, не включенных в военный оперативный резерв.
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