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Зняття з військового обліку у зв'язку з граничним віком — що змінилося у законодавстві

12 червня 2024 20:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чому зняті з військового обліку за старим законом мають відновити свій статус військовозобов'язаного
Перевірка військовозобов’язаних на кордоні. Фото: "Укрінформ"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Зняття з військового обліку у зв’язку з граничним віком за старим законодавством не діють після ухвалення нового закону про мобілізацію. Тож до досягнення 60-річного віку такий громадянин не має права виїхати за межі України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Олександр Любчик.

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Старі норми уже не діють

Коментуючи питання 56-річного громадянина, який не служив за станом здоров’я і у свій час був знятий з військового обліку після досягнення граничного терміну перебування в запасі, а тепер хоче виїхати за кордон, Олександр Любчик зазначив, що законодавчий казус для цього громадянина є у тому, що він пройшов процедуру за не чинними тепер нормами законодавства.

"Ви не можете виїхати за кордон, оскільки ви були виключені з обліку за старим законодавством", — підкреслив юрист.

Що громадянину скажуть на кордоні

Таким чином, наголосив Олександр Любчик, цей громадянин до досягнення 60-річного віку є особою, яку можуть мобілізувати, якщо у нього немає підстави для відстрочки чи звільнення від мобілізації.

"Враховуючи це, при перевірці інформації на митниці Вам повідомлять про неможливість перетину державного кордону", — запевнив правник.

Нагадаємо, що в Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток, і запровадження величезних штрафів за неявку в ТЦК. 

Додамо, раніше ми повідомляли, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію вʼязнів.

Крім того, ми писали, на які зміни чекати військовим ЗСУ з 18 травня.

військовозобов'язані
митниця
мобілізація
війна в Україні
кордон

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