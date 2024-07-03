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В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

3 липня 2024 08:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — що таке територіальний резерв, кого до нього включатимуть
Бійці Сил ТрО ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні буде створено територіальний резерв, який складатиметься із військовозобов'язаних та резервістів віком від 45 років до досягнення граничного віку перебування у запасі.

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Відповідне рішення впроваджене постановою Кабінету міністрів України №741 від 18 червня 2024 року. Що наразі відомо про територіальний резерв, ділимося далі в матеріалі. 

Так, відомо, що новий резерв створюють з метою доукомплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ.

Кого включатимуть до територіального резерву

Документом встановлено, що військовий резерв людських ресурсів складається з:

  • резервістів, які добровільно підписали контракт про проходження служби у військовому резерві або зараховані до військового оперативного резерву;
  • військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, а також підрозділах розвідувальних органів України.

Крім того, військовий резерв людських ресурсів поділяється на:

  1. Військовий оперативний резерв;
  2. Мобілізаційний людський резерв.

Що відомо про військовий оперативний резерв

Військовий оперативний резерв територіального резерву складатиметься з:

  • бойового резерву — особи, які мають досвід участі в бойових діях чи досвід військової служби (призначені для доукомплектування військових формувань, окрім ТрО);
  • резерву нарощування — особи, які мають досвід участі в бойових діях чи досвід військової служби або проходили базову загальновійськову підготовку чи навчальні збори (призначені для доукомплектування органів військового управління, військових частин та підрозділів, які не увійшли до бойового складу Збройних Сил);
  • територіального резерву — особи віком від 45 років до досягнення граничного віку перебування у запасі — призначені для доукомплектування військових частин (підрозділів) Сил територіальної оборони Збройних Сил.

 

Мобілізація в Україні — що таке територіальний резерв, кого до нього включатимуть
Бійці територіальної оборони. Фото: Віктор Ковальчук

Що варто знати про мобілізаційний людський резерв

Мобілізаційний людський резерв складається з:

  • військовозобов’язаних, які призначені для комплектування посад військових формувань;
  • військовозобов’язаних, які не включені до військового оперативного резерву.

Раніше ми писали, які завдання виконують Сили територіальної оборони ЗСУ та як до них долучитися.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки платять військовим добровольцям Сил ТрО. 

Також ми інформували, які завдання виконують та як нищать ворога штурмові бригади ЗСУ.

Кабінет міністрів військовий облік територіальна оборона ТРО мобілізація резерв

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