Темпы мобилизации в Украине снизились

Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Фото: ТЦК и СП/Facebook

В мае 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, и как результат, был зафиксирован значительный рост призыва в ряды ВСУ. Однако к началу осени темпы вновь снизились.

Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на свои источники.

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Насколько изменились темпы мобилизации

Как пишет СМИ, информацию о существенном росте призыва подтвердил, в частности, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Кроме того, он добавил, что те темпы и объемы мобилизации соответствовали требованиям Генштаба ВСУ.

"Действительно в первые месяца его действия, показатели по мобилизации кратно выросли", — сообщает BBC ссылаясь на свои источники.

Однако, в начале этой осени ситуация изменилась и темпы призыва снова упали. По словам неназванного собеседника, падение не критическое, однако нынешний набор позволяет лишь покрывать потери на фронте.

Напомним, что в Украине ужесточается контроль за нарушениями мобилизации и военного учета. В частности, различные структуры будут обмениваться информацией о нарушителях мобилизационного законодательства.

Также мы писали, что в 2024 году работникам ТЦК и СП увеличили количество полномочий. Подробнее о том, что изменилось, читайте в материале опубликованном на нашем сайте.