Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Украине снизились темпы мобилизации arrow

В Украине снизились темпы мобилизации

1 ноября 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Темпы мобилизации в Украине снизились
Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Фото: ТЦК и СП/Facebook
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В мае 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, и как результат, был зафиксирован значительный рост призыва в ряды ВСУ. Однако к началу осени темпы вновь снизились.

Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на свои источники.

Читайте также:

Насколько изменились темпы мобилизации

Как пишет СМИ, информацию о существенном росте призыва подтвердил, в частности, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Кроме того, он добавил, что те темпы и объемы мобилизации соответствовали требованиям Генштаба ВСУ.

"Действительно в первые месяца его действия, показатели по мобилизации кратно выросли", — сообщает BBC ссылаясь на свои источники.

Однако, в начале этой осени ситуация изменилась и темпы призыва снова упали. По словам неназванного собеседника, падение не критическое, однако нынешний набор позволяет лишь покрывать потери на фронте.

Напомним, что в Украине ужесточается контроль за нарушениями мобилизации и военного учета. В частности, различные структуры будут обмениваться информацией о нарушителях мобилизационного законодательства.

Также мы писали, что в 2024 году работникам ТЦК и СП увеличили количество полномочий. Подробнее о том, что изменилось, читайте в материале опубликованном на нашем сайте.

Украина ТЦК и СП мобилизация война в Украине ВСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Синоптики сообщили, в каких регионах будут сильные порывы ветра

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

04:30 В Украине снизились темпы мобилизации

04:03 Обязательно берите куртку с собой — погода в Одессе 1 ноября

03:26 "Азов" приглашает на работу автоэлектриков — какая зарплата

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

03:07 Юрист рассказала, что будет с отсрочками после 9 ноября

02:38 В Харькове раздался взрыв

02:25 В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

01:32 Врач требовал взятку за непригодность к ВСУ — как наказал суд

01:28 РФ атаковала Харьков и Дергачи — есть пострадавшие

05:05 Синоптики сообщили, в каких регионах будут сильные порывы ветра

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

04:30 В Украине снизились темпы мобилизации

04:03 Обязательно берите куртку с собой — погода в Одессе 1 ноября

03:26 "Азов" приглашает на работу автоэлектриков — какая зарплата

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

03:07 Юрист рассказала, что будет с отсрочками после 9 ноября

02:38 В Харькове раздался взрыв

02:25 В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

01:32 Врач требовал взятку за непригодность к ВСУ — как наказал суд

01:28 РФ атаковала Харьков и Дергачи — есть пострадавшие

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

Text

23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

Text

22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре