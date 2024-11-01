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В Україні знизилися темпи мобілізації

1 листопада 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Темпи мобілізації в Україні знизилися
Працівники ТЦК розмовляють із військовозобов'язаним. Фото: ТЦК та СП/Facebook
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У травні 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію і, як результат, було зафіксовано значне зростання призову до лав ЗСУ. Проте на початку осені темпи знову знизилися.

Про це пише ВВС Україна з посиланням на свої джерела.

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Як пише ЗМІ, інформацію про суттєве зростання призову підтвердив, зокрема, секретар комітету з питань національної безпеки Роман Костенко. Крім того, він додав, що ті темпи та обсяги мобілізації відповідали вимогам Генштабу ЗСУ.

"Дійсно, у перші місяці його дії, показники з мобілізації кратно зросли", — повідомляє ВВС посилаючись на свої джерела.

Однак на початку цієї осені ситуація змінилася і темпи призову знову впали. За словами неназваного співрозмовника, падіння не є критичним, проте нинішній набір дозволяє лише покривати втрати на фронті.

Нагадаємо, що в Україні посилюється контроль за порушеннями мобілізації та військового обліку. Зокрема, різні структури обмінюватимуться інформацією про порушників мобілізаційного законодавства.

Також ми писали, що у 2024 році працівникам ТЦК та СП збільшили кількість повноважень. Докладніше про те, що змінилося, читайте в матеріалі опублікованому на нашому сайті.

Україна ТЦК та СП мобілізація війна в Україні ЗСУ

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