В Ужгороде военными забрали в ТЦК водителя автобуса, который привез детей на соревнование

Группа, которую водитель привез на соревнование. Фото: Виталий Павловский

В Украине продолжают фиксировать случаи принудительной мобилизации. В Ужгороде военнослужащие насильно забрали в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.

Об этом написал в Фейсбуке журналист Виталий Павловский.

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По его словам, водитель ночевал в хостеле "Монада", где его ночью вместе с другими мужчинами схватили военные и полицейские. На его объяснение, что он единственный водитель для группы спортсменов, они не отреагировали.

ТКЦ отобрали у него телефон, из-за чего мужчина не смог связаться с родными.

Группа, которую водитель привез на соревнование. Фото: Виталий Павловский

Группа, которую водитель привез на соревнование. Фото: Виталий Павловский

Водителя направили на комиссию, после чего сразу же вручили военный билет и отправили в Чернигов.

Как сообщил впоследствии глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, он взял эту ситуацию под контроль, пообещав решить все вопросы безопасности и транспортировки спортсменов.

Ранее мы сообщали, чтобы избежать мобилизации, украинцы прибегают к различным решениям. В их числе фиктивный брак с человеком с инвалидностью.