В Ужгороде военными забрали в ТЦК водителя автобуса, который привез детей на соревнование
В Украине продолжают фиксировать случаи принудительной мобилизации. В Ужгороде военнослужащие насильно забрали в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.
Об этом написал в Фейсбуке журналист Виталий Павловский.
Водителя насильственно забрали в ТЦК
По его словам, водитель ночевал в хостеле "Монада", где его ночью вместе с другими мужчинами схватили военные и полицейские. На его объяснение, что он единственный водитель для группы спортсменов, они не отреагировали.
ТКЦ отобрали у него телефон, из-за чего мужчина не смог связаться с родными.
Водителя направили на комиссию, после чего сразу же вручили военный билет и отправили в Чернигов.
Как сообщил впоследствии глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, он взял эту ситуацию под контроль, пообещав решить все вопросы безопасности и транспортировки спортсменов.
Ранее мы сообщали, чтобы избежать мобилизации, украинцы прибегают к различным решениям. В их числе фиктивный брак с человеком с инвалидностью.
Читайте Новини.LIVE!