В ужгородские спортзалы ворвались работники ТЦК СП — кому вручили повестки

Вторжение работников ТЦК СП в один из ужгородских спортзалов. Фото: соцсети

В Ужгороде работники ТЦК СП провели масштабные рейды по спортивным залам. В результате рейдов повестки получили мужчины и мужчины-тренеры заведений.

Соответствующие кадры появились в соцсетях.

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Вооруженный человек в камуфляже в тренировочном зале и работник городского ТЦК СП. Источник: соцсети

На опубликованных видео видно, что кроме самих работников, в здании также находились и вооруженные люди, оцепившие один из залов. При этом другие находились в самом тренировочном зале.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей выяснили, что на опубликованных видео и фотографиях находятся помещения спорткомплекса "Фанат". Однако поступком вооруженных людей в камуфляже были крайне недовольны. Говорят: ТЦК СП специально взяли вооруженных для устрашения населения.

"А дальше пусть госслужащих потрясут, их там много";

"Да, чудесно, погибло много людей, так давайте убьем еще больше";

"Выписывают повестки под дулом автомата зеленого идиота, даже своего лица не показывающего. Ну-ну";

"Полицейское государство! Пока наш народ это не остановит — победа еще не скоро будет".

Реакция соцсетей. Источник: соцсети

Напомним, что ранее в Закарпатской области сотрудники ТЦК СП силой вытащили водителя грузовика из кабины и отправили на военную службу. В настоящее время он находится в военной части в Ровно.

Не так давно произошел еще один очередной скандал с участием произвола ТЦК СП: на вокзале в Ужгороде сотрудники военкомата забрали вратаря футбольного клуба "Агробизнес" из ПФЛ Андрея Поповича и удерживали его в здании центра комплектования.