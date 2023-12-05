В ужгородські спортзали увірвалися працівники ТЦК СП — кому вручили повістки
В Ужгороді працівники ТЦК СП провели масштабні рейди по спортивних залах. Внаслідок рейдів повістки отримали чоловіки та чоловіки-тренери закладів.
Відповідні кадри з'явилися в соцмережах.
Деталі рейду
На опублікованих відео видно, що окрім самих працівників, в будівлі також перебували й озброєні люди, які очепили одну з залів. При цьому інші перебували в самій тренувальній залі.
Реакція соцмереж
Користувачі соцмереж з'ясували, що на опублікованих відео та світлинах знаходяться приміщення спорткомплексу "Фанат". Проте вчинком озброєних людей в камуфляжі були вкрай незадоволені. Кажуть: ТЦК СП спеціально взяли озброєних для застрашення населення.
- "А далі нехай держслужбовців потрусять, їх там багато";
- "Так, чудесно, загинуло багато людей, так давайте вб'ємо ще більше";
- "Виписують повістки під дулом автомата зеленого лобура, який навіть свого обличчя не показує. Ну-ну";
- "Поліцейська держава! Допоки наш народ то не зупинить — перемога ще не скоро буде.
Нагадаємо, що раніше у Закарпатській області співробітники ТЦК та СП силоміць витягли водія вантажівки з кабіни та відправили на військову службу. Наразі він перебуває у військовій частині в Рівному.
Не так давно стався ще один черговий скандал за участю свавілля ТЦК СП: на вокзалі в Ужгороді співробітники військкомату забрали воротаря футбольного клубу "Агробізнес" з ПФЛ Андрія Поповича й утримували його у будівлі центру комплектування.
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