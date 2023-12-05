В ужгородські спортзали увірвалися працівники ТЦК СП — кому вручили повістки

Вторгнення працівників ТЦК СП до одного з ужгородських спортзалів. Фото: соцмережі

В Ужгороді працівники ТЦК СП провели масштабні рейди по спортивних залах. Внаслідок рейдів повістки отримали чоловіки та чоловіки-тренери закладів.

Відповідні кадри з'явилися в соцмережах.

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Деталі рейду

Озброєна людина в камуфляжі у тренувальній залі та працівник міського ТЦК СП. Джерело: соцмережі

На опублікованих відео видно, що окрім самих працівників, в будівлі також перебували й озброєні люди, які очепили одну з залів. При цьому інші перебували в самій тренувальній залі.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж з'ясували, що на опублікованих відео та світлинах знаходяться приміщення спорткомплексу "Фанат". Проте вчинком озброєних людей в камуфляжі були вкрай незадоволені. Кажуть: ТЦК СП спеціально взяли озброєних для застрашення населення.

"А далі нехай держслужбовців потрусять, їх там багато";

"Так, чудесно, загинуло багато людей, так давайте вб'ємо ще більше";

"Виписують повістки під дулом автомата зеленого лобура, який навіть свого обличчя не показує. Ну-ну";

"Поліцейська держава! Допоки наш народ то не зупинить — перемога ще не скоро буде.

Реакція соцмереж. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше у Закарпатській області співробітники ТЦК та СП силоміць витягли водія вантажівки з кабіни та відправили на військову службу. Наразі він перебуває у військовій частині в Рівному.

Не так давно стався ще один черговий скандал за участю свавілля ТЦК СП: на вокзалі в Ужгороді співробітники військкомату забрали воротаря футбольного клубу "Агробізнес" з ПФЛ Андрія Поповича й утримували його у будівлі центру комплектування.