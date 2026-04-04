Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В ВСУ опровергли подготовку к мобилизации женщин

В ВСУ опровергли подготовку к мобилизации женщин

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 11:01
В Сухопутных войсках опровергли подготовку к мобилизации женщин
Женщины-военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

В Сухопутных войсках Украины заявили, что не готовятся к мобилизации женщин. Пока не разрабатывают никаких механизмов, которые могут быть направлены на это. Кроме того, командование СВ обратилось в Генштаб и Минобороны с предложениями для устранения пробелов и недостатков в системе "Оберег".

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Мобилизация женщин в Украине

Как отметили в Сухопутных войсках, сообщения, которые в последние дни появляются в СМИ и касаются якобы подготовки к мобилизации женщин, являются ложными. В сообщении отмечается, что враг использует такую информацию для подрыва мобилизации, а также дискредитации ВСУ.

В ЗСУ спростували інформацію про те, що в Україні будуть мобілізувати жінок
Сообщение Сухопутных войск ВСУ. Фото: скриншот

"Сразу хотим подчеркнуть: в законодательстве Украины не произошло никаких изменений по регулированию этого процесса. Женщины могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием", — отмечают в Сухопутных войсках.

В сообщении также добавили, что по факту того, что гражданка Украины случайно попала на учет, не имея соответствующего образования, провели служебное расследование. Обнаружили, что ошибка случилась из-за внесения ложной информации в систему "Оберег" в 2021 году. Кроме того, был выявлен ряд аналогичных случаев.

Читайте также:

"В то же время изменить такую информацию в соответствующем ТЦК и СП невозможно. В ИКС "Оберіг" отсутствует техническая реализация возможности уничтожения сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами из-за несоответствия нормативно-правовых актов", — объясняют в ВСУ.

Командование Сухопутных войск предоставило Генеральному штабу и Министерству обороны ряд предложений, которые должны устранить недостатки в системе "Оберег".

Как сообщали Новини.LIVE, прокурор Киевской прокуратуры Ярослав Захарченко заявил, что в розыск объявлено более 30 женщин. Всего в Украине за нарушение воинского учета в розыске находятся более двух миллионов граждан.

Также мы писали о том, что в ВР зарегистрировали законопроект о нарушении правил ведения воинского учета. В нем предусмотрена ответственность для работников ТЦК за незаконное внесение граждан в Реестр военнообязанных. Речь идет в частности о случаях постановки на учет женщин.

Ваша пробная версия Premium закончилась

ВСУ Сухопутные войска мобилизация женщин
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации