В Сухопутных войсках опровергли подготовку к мобилизации женщин

Женщины-военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

В Сухопутных войсках Украины заявили, что не готовятся к мобилизации женщин. Пока не разрабатывают никаких механизмов, которые могут быть направлены на это. Кроме того, командование СВ обратилось в Генштаб и Минобороны с предложениями для устранения пробелов и недостатков в системе "Оберег".

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Мобилизация женщин в Украине

Как отметили в Сухопутных войсках, сообщения, которые в последние дни появляются в СМИ и касаются якобы подготовки к мобилизации женщин, являются ложными. В сообщении отмечается, что враг использует такую информацию для подрыва мобилизации, а также дискредитации ВСУ.

Сообщение Сухопутных войск ВСУ. Фото: скриншот

"Сразу хотим подчеркнуть: в законодательстве Украины не произошло никаких изменений по регулированию этого процесса. Женщины могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием", — отмечают в Сухопутных войсках.

В сообщении также добавили, что по факту того, что гражданка Украины случайно попала на учет, не имея соответствующего образования, провели служебное расследование. Обнаружили, что ошибка случилась из-за внесения ложной информации в систему "Оберег" в 2021 году. Кроме того, был выявлен ряд аналогичных случаев.

Читайте также:

"В то же время изменить такую информацию в соответствующем ТЦК и СП невозможно. В ИКС "Оберіг" отсутствует техническая реализация возможности уничтожения сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами из-за несоответствия нормативно-правовых актов", — объясняют в ВСУ.

Командование Сухопутных войск предоставило Генеральному штабу и Министерству обороны ряд предложений, которые должны устранить недостатки в системе "Оберег".

Как сообщали Новини.LIVE, прокурор Киевской прокуратуры Ярослав Захарченко заявил, что в розыск объявлено более 30 женщин. Всего в Украине за нарушение воинского учета в розыске находятся более двух миллионов граждан.

Также мы писали о том, что в ВР зарегистрировали законопроект о нарушении правил ведения воинского учета. В нем предусмотрена ответственность для работников ТЦК за незаконное внесение граждан в Реестр военнообязанных. Речь идет в частности о случаях постановки на учет женщин.