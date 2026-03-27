Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация ТЦК объявил в розыск за нарушение учета более 30 женщин

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 04:30
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Минобороны Украины

В розыске за нарушение воинского учета находится более двух миллионов граждан Украины. Соответствующий показатель ежемесячно растет. Среди тех, кого объявили в розыск, более 30 женщин.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в четверг, 26 марта, сообщил прокурор Киевской прокуратуры (в 2014–2025-х годах) Ярослав Захарченко, передает Новини.LIVE.

Женщины в розыске

"У нас уже женщин объявляют в розыск. Завтра детей будут объявлять в розыск от ТЦК... Уже более 30 женщин, по предварительным данным, в розыске за нарушение воинского учета — непонятно какого, на котором они не должны в жизни находиться априори, согласно законодательству", — отметил представитель прокуратуры.

Также он предположил, что реальный показатель может быть еще больше.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Андрея Карпенко сообщал, что на воинском учете должны находиться женщины, которые имеют фармацевтическое или медицинское образование. Автоматически женщин в армию не призывают. Приобщиться к рядам защитников Украины они могут только добровольно.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Екатерину Анищенко писал, что никаких законодательных изменений касательно мобилизации женщин в Украине не вводили. Такой призыв необходим, разве что по мнению некоторых депутатов. Даже военнообязанных женщин не будут мобилизовать, если те не дадут на это согласия.

ТЦК и СП розыск женщины на войне
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации