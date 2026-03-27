ТЦК объявил в розыск за нарушение учета более 30 женщин

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Минобороны Украины

В розыске за нарушение воинского учета находится более двух миллионов граждан Украины. Соответствующий показатель ежемесячно растет. Среди тех, кого объявили в розыск, более 30 женщин.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в четверг, 26 марта, сообщил прокурор Киевской прокуратуры (в 2014–2025-х годах) Ярослав Захарченко, передает Новини.LIVE.

Женщины в розыске

"У нас уже женщин объявляют в розыск. Завтра детей будут объявлять в розыск от ТЦК... Уже более 30 женщин, по предварительным данным, в розыске за нарушение воинского учета — непонятно какого, на котором они не должны в жизни находиться априори, согласно законодательству", — отметил представитель прокуратуры.

Также он предположил, что реальный показатель может быть еще больше.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Андрея Карпенко сообщал, что на воинском учете должны находиться женщины, которые имеют фармацевтическое или медицинское образование. Автоматически женщин в армию не призывают. Приобщиться к рядам защитников Украины они могут только добровольно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Екатерину Анищенко писал, что никаких законодательных изменений касательно мобилизации женщин в Украине не вводили. Такой призыв необходим, разве что по мнению некоторых депутатов. Даже военнообязанных женщин не будут мобилизовать, если те не дадут на это согласия.