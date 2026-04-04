У Сухопутних військах спростували підготовку до мобілізації жінок

Жінки-військовослужбовиці.

В Сухопутних військах України заявили, що не готуються до мобілізації жінок. Наразі не розробляють жодних механізмів, які можуть бути спрямовані на це. Крім того, командування СВ звернулося до Генштабу та Міноборони з пропозиціями задля усунення прогалин та недоліків в системі "Оберіг".

Мобілізація жінок в Україні

Як зауважили в Сухопутних військах, повідомлення, які останніми днями з'являються у ЗМІ та стосуються нібито підготовки до мобілізації жінок, є неправдивими. У повідомленні наголошують, що ворог використовує таку інформацію для підриву мобілізації, а також дискредитації ЗСУ.

Повідомлення Сухопутних військ ЗСУ.

"Одразу хочемо підкреслити: в законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою", — наголошують у Сухопутних військах.

У повідомленні також додали, що за фактом того, що громадянка України випадково потрапила на облік, не маючи відповідної освіти, провели службове розслідування. Виявили, що помилка трапилася через внесення хибної інформації в систему "Оберіг" у 2021 році. Крім того, було виявлено низку аналогічних випадків.

"Водночас змінити таку інформацію у відповідному ТЦК та СП неможливо. В ІКС "Оберіг" відсутня технічна реалізація можливості знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів", — пояснюють у ЗСУ.

Командування Сухопутних військ надало Генеральному штабу та Міністерству оборони низку пропозицій, які мають усунути недоліки в системі "Оберіг".

Як повідомляли Новини.LIVE, прокурор Київської прокуратури Ярослав Захарченко заявив, що в розшук оголошено понад 30 жінок. Загалом в Україні за порушення військового обліку у розшуку перебувають понад два мільйони громадян.

Також ми писали про те, що у ВР зареєстрували законопроєкт щодо порушення правил ведення військового обліку. У ньому передбачено відповідальність для працівників ТЦК за незаконне внесення громадян до Реєстру військовозобов'язаних. Йдеться зокрема про випадки взяття на облік жінок.