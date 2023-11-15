В ВСУ заговорили о мобилизации спортсменов — что говорят военные
Офицер ВСУ с позывным "Леший" и боец 5-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Аслан" прокомментировали мобилизацию в стране, особенно спортсменов. По словам военных, спортсмены важны, ведь напоминают миру об Украине, однако следует пересмотреть вопрос об их "броне".
Об этом сообщает Телеграф.
Почему спортсменов тоже нужно мобилизовать
"Я затрудняюсь однозначно ответить на этот вопрос. Выступления украинских спортсменов на соревнованиях за пределами страны — способ в который раз напомнить об Украине на международной арене", — пояснил "Леший".
При этом, обсуждая инцидент с футболистом Александром Роспутьком, сбежавшем после командной поездки в Бельгию с ФК "Шахтер", по словам бойца, есть множество схем, позволяющих военнообязанным выезжать из страны с концами.
По мнению Аслана, в связи с ситуацией в Украине следует "снять все или большинство видов брони", а особое внимание в этом вопросе нужно уделить спортсменам.
"Нам в армии нужны сильные и скорые ребята. Это касается и культурных деятелей, медийным можно остаться и в рядах ВСУ", — подчеркнул военный.
Напомним, что экс-начальник одного из областных ТЦК рассказал, в каких специалистах нуждаются на передовой. По его словам, есть определенные категории призыва.
Читайте Новини.LIVE!