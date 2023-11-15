В ВСУ заговорили о мобилизации спортсменов — что говорят военные

Мужчина поднимает штангу. Фото: freepik.com

Офицер ВСУ с позывным "Леший" и боец 5-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Аслан" прокомментировали мобилизацию в стране, особенно спортсменов. По словам военных, спортсмены важны, ведь напоминают миру об Украине, однако следует пересмотреть вопрос об их "броне".

Об этом сообщает Телеграф.

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"Я затрудняюсь однозначно ответить на этот вопрос. Выступления украинских спортсменов на соревнованиях за пределами страны — способ в который раз напомнить об Украине на международной арене", — пояснил "Леший".

При этом, обсуждая инцидент с футболистом Александром Роспутьком, сбежавшем после командной поездки в Бельгию с ФК "Шахтер", по словам бойца, есть множество схем, позволяющих военнообязанным выезжать из страны с концами.

По мнению Аслана, в связи с ситуацией в Украине следует "снять все или большинство видов брони", а особое внимание в этом вопросе нужно уделить спортсменам.

"Нам в армии нужны сильные и скорые ребята. Это касается и культурных деятелей, медийным можно остаться и в рядах ВСУ", — подчеркнул военный.

Напомним, что экс-начальник одного из областных ТЦК рассказал, в каких специалистах нуждаются на передовой. По его словам, есть определенные категории призыва.