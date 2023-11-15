Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Українські захисники на військовій техніці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Екскерівник Харківського обласного ТЦК Володимир Арап розкрив деякі деталі мобілізації українців. За його словами, є певні критерії призову військовозобов'язаних, за якими одних мобілізують швидше від інших.

Про це Володимир Арап розповів в інтерв'ю ArmyInform.

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Які спеціалісти ЗСУ потрібні на передовій

Володимир Арап зазначив, що в першу чергу військовому призову підлягають особи, що придатні до служби за станом здоров'я. Таким чином перевага надається молодшим призовникам.

Ексочільник ТЦК зауважив, що наразі на передову потрібні військові певних галузей. Так, ймовірно, першочергово будуть мобілізовані чоловіки таких спеціальностей:

піхотинці;

танкісти;

артилеристи;

пілоти;

десантники.

Нагадаємо, що в одному з українських телеграм-каналів з'явилася інформація про нову вакансію до лав ЗСУ. Мова йде про посаду оператора БпАК коптерного типу до 109-ї окремої бригади ТрО. Відомо, скільки платитимуть.

Також ми писали, що військовозобов'язані можуть обрати різні спеціальності, що важливі як на передовій, так і в тилу, оскільки потрібні фахівці різних профілів. У ТЦК розповіли, яких спеціалістів мобілізують до лав ЗСУ.

Додамо, що в МОУ розпочали проєкт рекрутингової кампанії до ЗСУ. Це дозволить підібрати людей до військ, зважаючи на стан здоров'я та потрібну спеціалізацію.