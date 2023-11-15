В ЗСУ заговорили про мобілізацію спортсменів — що кажуть військові

Чоловік підіймає штангу. Фото: freepik.com

Офіцер ЗСУ з позивним "Леший" та боєць 5-ї окремої штурмової бригади з позивним "Аслан" прокоментували мобілізацію в країні, особливо спортсменів. За словами військових, спортсмени важливі, адже нагадують світові про Україну, однак слід переглянути питання щодо їх "броні".

Про це повідомляє Телеграф.

Читайте також:

Чому спортсменів теж потрібно мобілізувати

"Мені важко однозначно відповісти на це питання. Виступи українських спортсменів на змаганнях за межами країни — спосіб вкотре нагадати про Україну на міжнародній арені", — пояснив "Леший".

При цьому, обговорюючи інцидент із футболістом Олександром Роспутьком з ФК "Шахтар", який втік після командної поїздки до Бельгії, за словами бійця, є безліч схем, які дозволяють військовозобов'язаним виїжджати з країни з кінцями.

На думку "Аслана", у зв'язку із ситуацією в Україні слід "зняти усі або більшість видів броні", а особливу увагу в цьому питанні треба приділити спортсменам.

"Нам в армії потрібні сильні та швидкі хлопці. Це стосується і культурних діячів, медійним можна залишитися і в лавах ЗСУ", — наголосив військовий.

Нагадаємо, що ексочільник одного з обласних ТЦК розповів, яких спеціалістів потребують на передовій. За його словами, є певні категорії призову.