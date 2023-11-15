В ЗСУ заговорили про мобілізацію спортсменів — що кажуть військові
Офіцер ЗСУ з позивним "Леший" та боєць 5-ї окремої штурмової бригади з позивним "Аслан" прокоментували мобілізацію в країні, особливо спортсменів. За словами військових, спортсмени важливі, адже нагадують світові про Україну, однак слід переглянути питання щодо їх "броні".
Про це повідомляє Телеграф.
Чому спортсменів теж потрібно мобілізувати
"Мені важко однозначно відповісти на це питання. Виступи українських спортсменів на змаганнях за межами країни — спосіб вкотре нагадати про Україну на міжнародній арені", — пояснив "Леший".
При цьому, обговорюючи інцидент із футболістом Олександром Роспутьком з ФК "Шахтар", який втік після командної поїздки до Бельгії, за словами бійця, є безліч схем, які дозволяють військовозобов'язаним виїжджати з країни з кінцями.
На думку "Аслана", у зв'язку із ситуацією в Україні слід "зняти усі або більшість видів броні", а особливу увагу в цьому питанні треба приділити спортсменам.
"Нам в армії потрібні сильні та швидкі хлопці. Це стосується і культурних діячів, медійним можна залишитися і в лавах ЗСУ", — наголосив військовий.
Нагадаємо, що ексочільник одного з обласних ТЦК розповів, яких спеціалістів потребують на передовій. За його словами, є певні категорії призову.
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