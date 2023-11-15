Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В ЗСУ заговорили про мобілізацію спортсменів — що кажуть військові arrow

В ЗСУ заговорили про мобілізацію спортсменів — що кажуть військові

15 листопада 2023 08:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В ЗСУ заговорили про мобілізацію спортсменів — що кажуть військові
Чоловік підіймає штангу. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Офіцер ЗСУ з позивним "Леший" та боєць 5-ї окремої штурмової бригади з позивним "Аслан" прокоментували мобілізацію в країні, особливо спортсменів. За словами військових, спортсмени важливі, адже нагадують світові про Україну, однак слід переглянути питання щодо їх "броні".

Про це повідомляє Телеграф.

Читайте також:

Чому спортсменів теж потрібно мобілізувати

"Мені важко однозначно відповісти на це питання. Виступи українських спортсменів на змаганнях за межами країни — спосіб вкотре нагадати про Україну на міжнародній арені", — пояснив "Леший".

При цьому, обговорюючи інцидент із футболістом Олександром Роспутьком з ФК "Шахтар", який втік після командної поїздки до Бельгії, за словами бійця, є безліч схем, які дозволяють військовозобов'язаним виїжджати з країни з кінцями.

На думку "Аслана", у зв'язку із ситуацією в Україні слід "зняти усі або більшість видів броні", а особливу увагу в цьому питанні треба приділити спортсменам.

"Нам в армії потрібні сильні та швидкі хлопці. Це стосується і культурних діячів, медійним можна залишитися і в лавах ЗСУ", — наголосив військовий.

Нагадаємо, що ексочільник одного з обласних ТЦК розповів, яких спеціалістів потребують на передовій. За його словами, є певні категорії призову.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі