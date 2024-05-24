Работа с бронированием — каких специалистов ищут компании в мае

Работники в офисе. Фото: Freepik

В Украине на волне последних тенденций усиления мобилизации в стране и актуальности бронирования работников для нормального функционирования предприятий во время войны кадровые порталы начали акцентировать внимание на таких вакансиях. Некоторые сайты добавили опцию "с бронированием".

О том, каким специалистам гарантируют такое право, исследовало издание Oboz.ua.

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На днях на портале по поиску работы Work.ua появилась новая функция — быстрый поиск предложений с возможностью бронирования работников. Теперь, нажав на специальную отметку, портал отфильтрует необходимые вакансии без особого труда.

Как сообщает издание, бронировать сотрудников могут не все компании. Работодатели, которые имеют такую возможность, начали использовать это как конкурентное преимущество в поисках персонала.

На портале можно найти предложения по работе с возможностью бронирования для различных специальностей. В частности, сейчас гарантию могут получить следующие специалисты:

кассиры в супермаркетах;

охранники заведений;

правозащитники;

пиарщики;

разнорабочие.

Вакансии с бронированием. Источник: Work.ua

Вакансии с бронированием. Источник: Work.ua

Вакансии с бронированием. Источник: Work.ua

Проблемы с дефицитом кадров в отраслях экономики

Ранее во Всеукраинском аграрном совете (ВАР) отметили важность ускорения процесса бронирования. Проблема состоит в том, что процесс бронирования может занять месяцы, тогда как мобилизация сотрудников занимает считанные дни.

Также наблюдаются негативные тенденции в сфере логистики. В Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) заявили, что сейчас международными перевозчиками забронировано от мобилизации менее 5% работников. В то же время водители, у которых нет бронирования, отказываются отправляться в рейсы.

Фиксируют проблемы в строительной отрасли. Сейчас застройщики тратят на 50% больше времени на поиски работников. Как сообщили в Конфедерации работодателей Украины, в строительной сфере за время войны было потеряно более 100 тыс. рабочих.

Сейчас в стране необходим баланс между выполнением задачи по мобилизации для обороны и сохранением рабочей силы для поддержки экономики.

Что еще стоит знать

Напомним, новое законодательство станет официально регулировать работу домашних работников. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Ранее мы писали, что украинское законодательство предусматривает предоставление ряда льгот для ветеранов в случае трудоустройства. Известно, на какую поддержку могут рассчитывать Защитники и Защитницы в 2024 году.